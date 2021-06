Altri hotel, altre ricariche: l’elenco continua

Altri hotel, chalet o ristoranti, altre ricariche. Continuano le segnalazioni per chi, sostando in vacanza, vuole sì mangiar bene e riposarsi, ma anche rifornire. Ormai le locations vengano scelte proprio in base alla presenza di una colonnina o una wall-box. E spesso si tratta di strutture splendide, nella natura, dotate anche di tetti fotovoltaici. Per le segnalazioni scrivete a info@vaielettrico.it.

Altri hotel, garnì, ristoranti…tutti nel verde

1 Massimo ci segnala l’Osteria Alla Pasina, ristorante con camere a Dosson, Treviso. A disposizione dei clienti una colonnina Edison da 7 kWh di potenza. Il nostro lettore ha pernottato più notti e la ricarica (“circa 8.5 kW a notte“) della sua Kia Niro plug in è stata gratuita

“Potrebbero esserci problemi con il parcheggio, a mezzogiorno o sera il locale è sempre pieno”, spiega Massimo. “Ma i titolari, gentilissimi ed esperti, parcheggiano lì la propria auto ed in caso di necessità la spostano per lasciarti il posto. Il mio cavo da 8 metri, comunque, mi permette di mettermi in più piazzole. Il locale dispone di un impianto fotovoltaico molto grande. Mia moglie aveva notato nel sito che era a disposizione un sistema di ricarica ed anche questo assieme ad altre caratteristiche ci ha fatto scegliere il posto“.

2 Dal Veneto al Trentino: Aldo ci segnala lo Chalet al Monte di Zuclo, in Valle Rendena. Qui è stata installata una ricarica “tipo C” da 16A (6.6 KW di potenza) a disposizione degli Ospiti, essendo per ora molto rare le ricariche pubbliche in zona“. Il costo è di 20 centesimi al kW.

Dal Trentino alla Puglia: fai un’escursione e ricarichi

3 “Dopo aver letto il vostro articolo, segnaliamo il nostro hotel tra le strutture Electric Friendly in Trentino. Disponiamo di due wall box (una Tesla , una dedicata a tutte le auto elettriche) da 22 kW. Servizio g Garnì Lago Nembia. La struttura , immersa nel verde, si trova a Nembia, in Comune di San Lorenzo in Banale (Trento) e dispone anche di MTB per pedalare sui monti circostanti. ratuito per tutti i clienti dell’Hotel/Ristorante“. La segnalazione ci arriva da Pasquale, del, immersa nel verde, si trova a Nembia, in Comune di(Trento) e dispone anche di MTB per pedalare sui monti circostanti. “Dopo aver letto il vostro articolo, segnaliamo

4 Ancora più preziose sono le ricariche al Sud, dove le colonnine pubbliche sono ancora molto rare. A Ostuni, in Puglia, Paola nel suo resort offre la ricarica gratuita agli ospiti, a cui è riservato il servizio, con una wall-box che eroga fino a 10 kW di potenza massima. Questa struttura è un riferimento nella zona. Da tempo Paola di occupa anche di noleggio di veicoli elettrici, con le piccole Renault Twizy, e ora è in attesa di ricevere le tre Citroen Ami che ha ordinato (qui i riferimenti).