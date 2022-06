Altri difensori dell’elettrico plug-in, dati alla mano

Altri difensori dell’ibrido plug-in: dati alla mano, altri due lettori,Francesco e Antonello, difendono la loro scelta di guidare auto col doppio motore.

Altri difensori…/ Francesco: ti dà vantaggi economici, oltre che ambientali

“Leggo molte critiche sulla Renault Captur e sulle plug-in in genere. Tutte comprensibili, anche quella dell’istituto tedesco sul quale si baserebbe un probabile inasprimento dei criteri di omologazione delle plug-in. Tuttavia credo di dover spezzare una lancia verso questo prodotto. Possedendo una Captur e-tech da 6 mesi, ad oggi ancora risulta la migliore scelta che potrei fare rispetto anche alla mia precedente diesel. I consumi, col basso chilometraggio che faccio (1.200 al mese), sono 12kWh+1,2 lt. /100km.Ricarico tutti i giorni e faccio circa 34km per andare e tornare dal lavoro…Le percorrenze oltre i 50 km sono rare, ma non assenti. Forse è un errore offrire la plug-in alle aziende quale auto di servizio. Per le mie esigenze si conferma la scelta giusta. Già così con questi consumi pareggio le spese. La formula con cui ho acquistato, il fatto che il fotovoltaico copre l’elettricità necessaria e l’incentivo FTV rimborsa il kW prodotti, fanno di questa scelta un grande vantaggio. Economico oltre che green“. Francesco D’Ortenzi

Altri difensori… / Antonello: per due terzi viaggio elettrico e sono soddisfattissimo

“Ho letto le recensioni di Federico per una Captur plug-in e devo confermare quanto da lui scritto. Anche se lo 0,5 di consumo x 100 km forse è riferito quando si usa maggiormente l’elettrico. Nel mio caso, faccio circa 60 km ogni giorno per andare al lavoro su strade normali, il consumo elettrico è di circa i 2/3 e si aggira sui 1,5 lt per 100 km. Comunque io sono soddisfattissmo della mia autovettura“. Antonello Rota

Risposta. Giusto quel che scrive Francesco. Ognuno deve scegliere sulla base delle proprie esigenze e anche dei propri timori. Se l’ansia da ricarica ti lascia ancora perplesso, logico scegliere un passaggio intermedio come l’ibrido plug-in. A patto che venga utilizzato correttamente, come nel caso di questi due lettori. E non viaggiando sempre a benzina, come da andazzo della maggior parte delle auto aziendali.