Altri cavi mozzati e rubati: in A1, a nord di Roma

Altri cavi mozzati e rubati nelle stazioni di ricarica ad alta potenza: siamo in A1, stazione di servizio Mascherone Ovest, a nord di Roma, all’altezza di Guidonia.

Il furto nell’area Mascherone Ovest, all’altezza di Guidonia

Prosegue, per il momento indisturbata, la mattanza di cavi di ricarica in autostrada. Difficile ormai pensare a vandali, dato che i cavi vengono tagliati di netto e asportati, evidentemente per ricavare e vendere il contenuto di rame. L’ennesimo episodio nella zona della capitale ha riguardato un’altra colonnina di Free to X, la società che fa capo ad Autostrade per l’Italia. Le colonnine prese di mira sono state due, rese ovviamente inservibili.

La stessa Free to X un mese fa era stata vittima di un altro episodio simile nella stazione La Pioppa Ovest, in A14, all’altezza di Bologna. Ma in quel caso la dinamica del fatto aveva fatto pensare a un episodio di vandalismo (eh sì, c’è gente che ce l’ha con le auto elettriche…). Nelle ultime settimane, invece, episodi simili a quello di Mascherone Ovest si sono susseguiti nell’area della capitale, facendo pensare a furti su commissione. O, comunque, a una banda concentrata su questo commercio illegale.

Altri cavi mozzati: presi di mira anche Enel X e Renexia

I precedenti purtroppo non mancano. Il 10 marzo, su segnalazione di un lettore, avevamo riportato il caso di una Enel X mutilata, con cavi asportati, a Roma Sud Est. La segnalazione era accompagnata da una frase lapidaria: “Strage di colonnine per asportare il rame“.

Stessa musica pochi giorni dopo per una ricarica Renexia nell’area di Servizio Tiburtina Est, sul tratto romano dell’autostrada A24, che dalla capitale porta in Abruzzo. In quel caso la società aveva fatto sapere che “con l’ausilio e la collaborazione del gestore della stazione di servizio, sono state analizzate le immagini registrate delle videocamere di sorveglianza“. Nella speranza che il tutto sia di aiuto alle forze dell’ordine per arrivare a identificare i responsabili. Ma nel frattempo, purtroppo, la mattanza continua.

