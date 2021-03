Altri 2 mila scooter Askoll eS2 per lo sharing di e-Cooltra

Askoll EVA S.p.A. fornirà 2.000 scooter a e-Cooltra- Il valore della commessa assomma a 6,35 milioni di euro. Con quest’ultimo ordine il totale degli scooter elettrici dall’azienda italiana nella flotta di e-Cooltra sale a quota 7.550 unità. L’accordo prevede la fornitura di scooter Askoll eS 2 Sharing, in più tranche, entro Agosto 2021.

Askoll Eva opera nella mobilità sostenibile sviluppando, producendo e commercializzando e-bike, e-scooter, e componenti nei motori elettrici e batterie. I suoi scooter abdranno a potenziare il servizio di sharing gestiti da Cooltra nele città di Barcellona, Madrid, Roma, Milano e Lisbona.

L’amministratore delegato di Askoll Eca Gian Franco Nanni ha affermato: «Con questo accordo prosegue la nostra collaborazione con Cooltra, a dimostrazione di quanto Askoll EVA possa proporsi con successo come partner per l’affidabilità tecnica e la qualità dei propri veicoli elettrici».

«L’ordine _ ha proseguito _ ci consentirà di concentrare le nostre azioni per un’ulteriore crescita. Inoltre, a livello globale e strategico conferma i segnali positivi avuti nell’ultimo periodo verso la ripresa del mercato dello sharing sostenibile».

Timo Buetefisch, co-fondatore e amministratore delegato di Cooltra, ha dichiarato: «Askoll EVA è un partner importante che ci permette di rispondere alle esigenze della nostra base di utenti in continua crescita». Cooltra sta per superare infatti la soglia di 1,5 milioni di utilizzatori in Europa.

«Abbiamo trovato in Askoll EVA un ottimo partner strategico _ ha aggiunto _ per la sua affidabilità e qualità degli scooter che rispondono alle esigenze degli utilizzatori».