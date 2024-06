Altre elettriche BMW in arrivo: i1 e i2

Altre elettriche BMW in arrivo: i1 e i2 hanno ricevuto disco verde dai vertici della Casa di Monaco. Ma l’offensiva prosegue anche nelle plug-in con la nuova X3.

Altre elettriche BMW: meno costose, ma con batterie molto più performanti

Nel progressivo passaggio all’elettrico la BMW si sta rivelando la marca tedesca di maggior successo, con dati di vendita superiori a Mercedes e Audi. E ora l’offensiva prosegue fissando per il 2027 e il 2028 il lancio di due modelli meno costosi della gamma attuale, che parte dai 47.500 euro della iX1 (vedi listino sotto). Secondo la testata inglese Autocar, la i1 sarà una berlina, mentre la i2 sarà un crossover- Quest’ultima destinata a occupare lo spazio lasciato libero dalla i3, la prima elettrica lanciata da BMW, uscita di produzione nel 2022. Il design dei due modelli dovrebbe ispirarsi alla show car BMW iVision Circular e basarsi su una versione NBx della piattaforma EV dedicata Neue Klasse da 800 volt. Con ricariche ultra-fast e possibilità di trazione a 2 o 4 ruote motrici. Le batterie dovrebbero essere unità senza modulo costituite da celle cilindriche di 6° generazione, con densità energetica superiore di oltre il 20% e ricarica più veloce del 30%. Anche l’autonomia dovrebbe aumentare del 30%, a parità di peso e ingombro.

Ora arriva la X3 plug-in: fino a 91 km in elettrico

Intanto la Casa di monaco continua la sua offensiva anche nell’ibrido plug-in, con autonomie sempre più convincenti, lanciando la X3 30e xDrive. Il motore a benzina da 2 litri e 4 cilindri (140 kW di potenza) è combinato con un propulsore elettrico da 135 kW integrato nel cambio automatico a 8 velocità. Potenza di sistema: 220 kW, con una coppia combinata di 450 Nm. La batteria, installata sotto il sedile posteriore, ha un contenuto energetico netto utilizzabile è di 19,7 kWh, vicino a quello di molte citycar EV. Con il caricabatterie da 11 kW può essere caricata completamente in 2 ore e 15 minuti. L’autonomia in solo elettrico, secondo i test WLTP, varia da 80 a 91 km, a seconda della situazioni, più che sufficiente per gli spostamenti quotidiani di molti client

SECONDO NOI. La notizia che tra il 2027 e il 2028 arriveranno due elettriche BMW più piccole e meno costose delle attuali conferma quanto si prevede da tempo. Ovvero che nella seconda metà del decennio avremo finalmente modelli più piccoli e abbordabili, anche tra le marche premium. Grazie a batterie più leggere, più performanti e meno ingombranti e ad architetture concepite specificamente per l’elettrico.

