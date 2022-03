Altre due stazioni HPC di Free-to-X in autostrada: il 10 marzo inaugurata Secchia Est (Modena Nord), l’11 il via a Giove Ovest, sempre in A1, ma nel tratto umbro.

Altre due stazioni HPC: confrontiamo i prezzi della ricarica con la benzina

Salgono così a sei le stazioni ad alta potenza (caricatori da 300 kW forniti da Alpitronic) messe in funzione dalla società di Autostrade per l’Italia. Seguiranno entra marzo Teano Ovest (Caserta, in direzione Sud), Brianza Nord (in A4, direzione Milano) e Arda Ovest (A1 nel piacentino, direzione sud). Seguiranno entro aprile due stazioni in Piemonte e due nel bolognese. Gli automobilisti pagano secondo la tariffa del loro operatore, dato che Free-to-X è convenzionata con i principali network, a partire dai due principali, Enel X e Be Charge. Si può quindi azzardare un parallelo con i prezzi della benzina, nella stessa area di servizio che ospita le ricariche. Il 10 marzo nelle pompe Q8 che distano pochi metri dalle colonnine la “verde” costava 2,278 euro al litro. Il prezzo al kWh di Enel X e Be Charge, a queste potenze (le più care) è invece di 0,79. Normalmente si stima che un’auto elettrica faccia 6-7 km con un litro, contro i 14-15 km di un’auto a benzina. Anche qui, nonostante i recenti aumenti, la bilancia pende dalla parte dell’elettrico.

Servono anche colonnine meno potenti (e meno care)

Quel che abbiamo segnalato al management di Free-to-X è che in realtà servirebbero anche colonnine di potenza inferiore, fino a 100 kW. Con prezzi più abbordabili. La maggior parte delle auto che si vendono in Italia, a partire dalla Renault Zoe e dalla 500e, in realtà non caricano oltre i 50 kW. E quindi rischiano di pagare per potenze che non possono sfruttare. Va dato atto, comunque, che la rete di Free-to-X, comincia a prendere corpo. Possono essere fatti aggiustamenti in corso d’opera. Il tratto Milano-Bologna, uno dei più trafficati in assoluto, può già contare su una buona copertura, con San Zenone, presto Arda Ovest e ora Secchia in entrambe le direzioni. Queste ultime due aree di di servizio, in particolare, si trovano in una location strategica, a 147 km dalla Barriera di Milano Sud e a pochi passi dalla confluenza con l’AutoBrennero. Infine una notizia che riguarda Free-to-X: a breve verrà nominato presidente Andrea Badolati, un manager con una lunga esperienza nel mondo automotive.

