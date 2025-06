Altre balle sull’agrivoltaico: nessun controllo? Falso

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Si moltiplicano le balle sull’agrivoltaico, fake news non da sprovveduti ma ripetute da persone preparate con un chiaro obiettivo: disinformare. Una delle bugie che si ripete con maggior frequenza è quella relativa alla mancanza di controlli. Non è vero. Scriveteci a info@vaielettrico.com.

La mancanza di controlli è una balla, c’è una banca dati nazionali per il monitoraggio

Un ettaro con agrivoltaico può costare centinaia e centinaia di migliaia di euro. Sono opere incentivate e se non si osservano le regole si perdono tanti soldi. I controlli ci sono e le sanzioni sono pesanti.

Come si legge nel regolamento del GSE nei primi cinque anni, da quando partono gli incentivi vengono registrati i dati forniti annualmente dai soggetti beneficiari nella banca dati del RICA. Come? Con i fascicoli aziendali e le relazioni agronomiche asseverate (leggi qui).

Si crea così un database degli impianti agrivoltaici per ogni singola attività. I dati acquisiti nel periodo di monitoraggio contribuiscono alla definizione di una baseline di riferimento. Servirà per misurazioni più mirate nel periodo successivo.

E i controlli? «Il GSE effettuerà il controllo della documentazione trasmessa annualmente dagli operatori, con l’ausilio di professionisti esperti terzi, anche mediante verifiche con sopralluogo o documentali». Sono procedure «il cui rispetto rappresenterà uno degli elementi di valutazione della continuità agricola/pastorale».

Finito il monitoraggio «con cadenza annuale, verrà effettuato un controllo

documentale, a campione, della documentazione trasmessa annualmente dagli operatori» in questo modo si verifica la conformità dell’attività condotta». No coltivazione, no incentivo.

Se non si rispettano le regole l’incentivo si restituisce

I controlli riguardano anche le modifiche tecniche, queste non devono alterare i requisiti che hanno permesso di accedere agli incentivi. Stesso discorso in caso di recesso dal contratto dove si prevede «la restituzione dell’incentivo netto fruito».

Per essere chiari i controlli si fanno sempre. «I sistemi agrivoltaici possono essere oggetto di controllo mediante verifiche documentali o sopralluoghi in ogni fase prevista del progetto e dell’esercizio».

E le sanzioni? La tabella del GSE qui sotto è abbastanza chiara, si recupera l’incentivo erogato e si revoca il diritto agli incentivi.

Obbligatorio anche il monitoraggio per assicurare risparmio idrico, recupero di fertilità, microclima e resilienza ai cambiamenti climatici

Oltre i controlli, per di più previsti per ogni finanziamento pubblico, con gli impianti agrivoltaici vengono richiesti una serie di interventi che vanno oltre la constatazione della continuità aziendale.

Un monitoraggio che punta a misurare la qualità e i benefici dell’intervento. Qui nel dettaglio cosa richiede il Gse: «Sistemi di monitoraggio che consentano di verificare la continuità dell’attività agricola/pastorale, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici». Insomma investire in agrivoltaico non è solo differenziare il bilancio aziendale, ma migliorare resa e qualità di frutta e verdura.

Se i comitati gridano e urlano allo scippo di terreni fertili, nella realtà con l’agrivoltaico si possono recuperare terreni degradati: «Il sistema di monitoraggio del recupero della fertilità del suolo è un aspetto che riguarda l’eventuale recupero dei terreni

non coltivati che potrebbero essere restituiti all’attività agricola per la realizzazione di sistemi agrivoltaici».

Un maggior ombreggiamento e migliori condizioni climatiche dell’ambiente protetto creato dall’impianto possono garantire una ripresa dell’attività agricola. Spesso le aziende, vista la concorrenza globale sempre maggiore, grazie all’agrivoltaico possono tornare competitive con le entrate generate dall’energia prodotta, dalla minora spesa per la risorsa idrica e una maggiore resa grazie alla resilienza ai cambiamenti climatici.

Inquinamento elettromagnetico: la chicca di Siena Post

Insomma siamo ben lontani da quello che leggiamo in gran quantità soprattutto nelle testate locali che danno spazio ai comitati locali.

Incredibile quello che si legge su Siena Post: «Nel ben tracciato solco della ipocrita furbizia italiana aggiraregole l’Agrivoltaico è di fatto un artificio elaborato a fini di lucrosa produzione energetica per aggirare le benvenute (seppur tardive) regole che vietano direttamente il fotovoltaico sui terreni agricoli».

Ma l’abisso è evidente in questo passaggio: «Uno dei più gravi fenomeni distruttivi dell’ambiente, dell’agricoltura, del paesaggio e oggi sempre più invasivo, è legato al proliferare senza regole e controlli di impianti industriali fotovoltaici… renderanno impossibile per decenni le storiche coltivazioni di pregio che caratterizzano la nostra agricoltura». Tutte balle.

Qui il maggior concretato di fake news: «Isole di calore, rumore, interdizione di vaste aree, inquinamento elettromagnetico, inquinamento luminoso, frammentazione ecologica, perdita di suolo pregiato, perdita di attività economiche, perdita di valori culturali, storici e paesaggistici, disturbo della fauna». Riprenderemo tutte queste considerazioni, una per una.

LEGGI anche “Ricarica domestica: è un must, ma che rompicapo!” e guarda il VIDEO