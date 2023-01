Altra VW in arrivo: ecco la ID.7

Altra VW in arrivo, la ID.7: presentazione al CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas il 5 gennaio, ma la Casa tedesca ha anticipato alcune foto.

Altra VW in arrivo, con autonomia fino a 700 km

C’è ancora un leggero camuffamento, con una vernice multistrato per creare effetti di luce su parti della vettura. Ma il look della top di gamma Volkswagen si vede già chiaramente, con linee aerodinamiche che contribuiscono a dotare la ID.7 di un’autonomia fino a 700 km WLTP. “Con la ID.7, stiamo estendendo la gamma di modelli elettrici ai segmenti superiori: è uno dei 10 nuovi modelli che prevediamo di lanciare entro il 2026“, spiega Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen. Per ora però i dati tecnici sono scarsi. Nella nota ufficiale la Casa si concentra aspetti come la sezione anteriore aerodinamica e sul tetto, che contribuiscono a ridurre i consumi e ad aumentare l’autonomia: “Le prese d’aria nella parte anteriore guidano il flusso che scorre attraverso di esse lungo i lati del veicolo verso la parte posteriore in modo mirato“, si legge. “Formano una cortina d’aria, che riduce le turbolenze ai lati del veicolo. Il tetto si inclina verso la parte posteriore e contribuisce così all’ottimo coefficiente di resistenza aerodinamica”.

È la sesta EV della famiglia ID, altre 10 in vista

Dopo la ID.3, ID.4, ID.5, la ID.6 (venduta solo in Cina) e il Pulmino ID. Buzz, la ID.7 sarà il sesto modello della famiglia ID. Nasce sulla piattaforma MEB, la base tecnica di tutte le Volkswagen elettriche. Sarà lanciata nei tre mercati primari del marchio, nell’ordine Cina, Europa e Nord America e sarà prodotta tra l’altro a Emden, in Germania. All’interno è dotata di un head-up display in realtà aumentata, con schermo centrale da 38 centimetri (15 pollici) di diagonale. I comandi della climatizzazione sono integrati nel primo livello del sistema di infotainment. Con alcune finezze, come il fatto che se la ID.7 rileva che il conducente si sta avvicinando (in base alla posizione della chiave), inizia a raffreddare o riscaldare l’abitacolo. E se l’utente dice “Ciao Volkswagen, le mie mani sono fredde!“, la ID.7 risponde avviando la funzione di riscaldamento del volante. Ma è chiaro che non sono queste le molle che spingono a scegliere un’auto…

