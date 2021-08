Altra VW elettrica in arrivo: è la ID.5 GTX, che debutterà all’IAA di Monaco (7-12/9). Un Suv-coupé con trazione integrale, due motori e 497 km di autonomia.

Altra VW elettrica: doppio motore e trazione 4 x 4

In mostra nel Salone dell’Auto che ha preso il posto di Francoforte ci sarà una versione quasi definitiva del modello, con livrea camuffata. Sviluppato sulla piattaforma MEB (la stessa di ID.3 e ID.4), potrà ricevere aggiornamenti over-the-air ed è dotato della tecnologia Car2X. La sigla GTX (già utilizzata per la versione “spinta” della ID.4) sta all’elettrico come GTI, GTD e GTE stanno alle motorizzazioni tradizionali. Nel caso della ID.5 GTX c’è un motore elettrico sia sull’asse anteriore che posteriore. Il doppio motore dà origine a una trazione integrale che, scrive la VW in una nota, “garantisce elevate prestazioni di guida, aderenza superiore e maneggevolezza sportiva“. La batteria, verosimilmente da 82 kWh lordi di capacità, consente un’autonomia fino a 497 km.

La gamma elettrica tedesca è tutta un Suv…

La ID.5 GTX arriverà nelle concessionarie il prossimo anno. Nelle prossime settimane saranno svelati look definitivo e dati tecnici completi, anche se il quadro ormai è piuttosto chiaro. Con questo modello il Gruppo Volkswagen conferma che che la strada scelta per far soldi anche nell’elettrico è quella di puntare su Suv e crosso-over. Piuttosto che su formati di vettura tradizionali come la ID.3, che di fatto è l’erede in elettrico della Golf. Del resto i dati di vendita sembrano dare ragione alla strategia di Wolfsburg: le vendite del Suv ID.4 ha già sopravanzato quelle della ID.3, sia in Europa, sia soprattutto negli Stati Uniti. Tra Suv e cross-over, questo è l’ottavo modello a ruote alte lanciato dal gruppo tedesco, dopo appunto la ID.4 (anche in versione GTX), l’Audi e-tron (anche Sportback), l’Audi Q4 (anche Sportback) e la Skoda Enyaq iV. Ed è solo l’inizio…