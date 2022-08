Altra Volkswagen ID.3 con problemi alla batteria di trazione. A scriverci è un lettore, Tiziano De Meo, la cui ID.3 (42.500 km percorsi) da metà luglio presenterebbe lo stesso problema della ID.3 di Paolo Mariano. Ecco il suo racconto.

Altra Volkswagen ID.3…/ Che cosa sta succedendo?

Tiziano ci spiega che, a differenza di quanto accaduto a Paolo (inizialmente), si era effettivamente accorto di un calo dell’autonomia. Ma, spostandosi sempre per pochi km e avendo utilizzato l’auto in un periodo caldo, aveva pensato a un aumento dei consumi per climatizzazione (di abitacolo e batteria). A un certo punto però, utilizzando PCC, dopo aver ricaricato completamente la batteria, si è accorto di un valore in kWh molto inferiore a quello previsto. “La tratta casa-lavoro è di 23 km, tutta pianura, e in questo tragitto l’auto consumava dal 6 all’8% di batteria, un’esagerazione!”. Un’esagerazione, certo, se la batteria fosse stata a posto. Ma in realtà quell’8% l’auto lo stava calcolando non su 58 kWh (capacità netta a nuovo della batteria) ma su 45 kWh (!!!). Tiziano ci dice che all’epoca non sapeva di poter effettuare una diagnosi della batteria con PKC. Ma, leggendo il valore di energia caricata con batteria al 100%, si è reso conto del problema.

La riparazione presso un Battery Repair di Bologna

Si è quindi rivolto alla propria concessionaria, che si presa in carico la vettura. Dopo aver effettuato le verifiche del caso, questa ha però fatto presente a che la riparazione sarebbe dovuta avvenire presso l’officina di un’altra concessionaria. Ecco la comunicazione: “Buon giorno Sig. De Meo, a seguito di colloquio telefonico, a chiarimento della sua situazione di riparazione vettura Volkswagen ID.3 1ST 204 CV, le confermo la necessità di intervento straordinario riparazione batterie. Questo tipo di riparazione sarà effettuata c/o la Concessionaria specializzata in Battery repair, Soverini di Bologna. La presente è per chiedervi il vostro benestare al trasferimento. L’organizzazione di trasporto con ritiro e consegna sarà tutto a carico di Volkswagen Italia. Al momento Tiziano è in attesa che, alla riapertura di Soverini, la settimana prossima l’auto venga trasferita.

Altra Volkswagen ID.3…/ Sono solo casi isolati?

SECONDO NOI. Interessante il fatto che, se sono confermati i dati rilevati tramite PCC, Volkswagen abbia deciso di intervenire comunque. Anche se la batteria al momento presenta performance superiori al 70%. C’è da chiedersi se ci troviamo di fronte a uno degli sporadici casi di difettosità (e quindi perfettamente nella norma). O se si possa ipotizzare un problema più diffuso di questo tipo di celle. L’auto di Tiziano è una 1st, come quella di Paolo, ma è chiaro che servono statistiche più eloquenti per azzardare una risposta. È logico ipotizzare che una Casa importante come Volkswagen, prima di stringere un accordo commerciale con il fornitore, si sia presa tutte le garanzie del caso. Quella girata al cliente, lo ricordiamo, è di 8 anni o 160.000 km. E certamente anche il produttore si sarà tutelato attraverso i controlli qualità. Ma la rete di assistenza sarebbe pronta a intervenire, se il problema non si limitasse a casi isolati?