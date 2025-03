Altra Tesla usata venduta senza revisione (con multa)

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Altra Tesla usata venduta senza revisione: lo segnala Enrico, un lettore che ne ha acquistato una presso Tesla Padova, accorgendosi poi della mancanza. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

“Anch’io ho scoperto il problema quando mi ha fermato la Polizia Stradale…”

“Ho letto con interesse il vostro articolo riguardo alla Tesla usata venduta a Firenze senza revisione. Vorrei segnalarvi che purtroppo questa situazione sembra essere più comune di quanto si pensi, perché è accaduto anche a me a Padova. Nel novembre scorso ho acquistato una Tesla Model 3 usata dalla concessionaria Tesla di Padova. Senza ricevere alcuna informazione sul fatto che il veicolo non fosse autorizzato a circolare per via della revisione scaduta. Solo quando sono stato fermato dalla Polizia Stradale e multato, ho scoperto il problema. Da allora, ho cercato più volte di contattare Tesla Padova per chiedere un rimborso, ma non ho mai ricevuto risposta. In allegato troverete la mia ultima email inviata alla Tesla, oltre ai documenti di acquisto e alla multa ricevuta. Spero che portare alla luce questi casi possa servire a sensibilizzare gli acquirenti. E, magari, spingere Tesla a gestire con maggiore trasparenza la vendita delle loro auto usate. Grazie per l’attenzione e per il lavoro che svolgete“. Enrico Soddu

Capita di sbagliare, ma poi bisogna rimediare…

Risposta. Lavorando capita di sbagliare e probabilmente la rete di vendita Tesla paga lo scotto del noviziato in un settore complicato come quello degli adempimenti per la vendita di un’auto. Nell’altro caso a cui fa riferimento il lettore, però, Tesla Firenze si è poi fatto parte diligente per rimediare alla sua omissione. Rendendosi disponibile a rimborsare costo della revisione e importo della multa. È quello che speriamo che faccia sollecitamente anche Tesla Padova. Ricordiamo che circolare senza revisione può esporre non solo alle sanzioni in caso di controlli. Ma anche alla mancata copertura dei danni eventualmente provocati a terzi da parte della propria assicurazione. E qui sì che potrebbero essere dolori…

