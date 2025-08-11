Altra offerta Electrip dal 16 agosto

Altra offerta Electrip a partire dal 16 agosto. Come al solito sono i lettori ad aggiornarci su quel che si muove (finalmente) nei prezzi di ricarica. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Altra offerta Electrip: 35 kW di ricarica per ogni 70 caricati

“G entile Vaielettrico, con un vostro articolo già ci avete segnalato l’offerta di Electrip valida fino al 15 agosto p.v., che garantisce uno sconto del 99%. A partire dal 16 agosto ne partirà un’altra che regala 35 kWh di ricarica per ogni 70 kWh caricati fino al 31 agosto p.v.. Il cashback di 35 kWh potrà essere utilizzato dal 1 settembre al 30 settembre prossimo. Un saluto e grazie per il vostro impegno nel tenerci informati “ . Marco Di Paola entile Vaielettrico, congià ci avete segnalatovalida fino alp.v., che garantisce uno. A partirene partirà un’altra chefino al 31 agosto p.v.. Il cashback dipotrà essere utilizzato. Un saluto e grazie per il vostro impegno nel tenerci informati

Nuovi network sempre più aggressivi: bene per i clienti

Risposta. Nell’articolo citato dal lettore parlavamo di “Ferragosto pazzo per la ricarica“, con una serie di super-offerte tra cui svettava appunto quella di Electrip con uno sconto del 99%. Ma in realtà questa scossa al mercato italiano è destinato a durare nel tempo, con i nuovi operatori arrivati dall’estero decisi a conquistare clienti a colpi di sconti super-attraenti. Un po’ come è accaduto nel mondo della telefonia mobile. E così i clienti, dopo avere osservato con attenzione le tariffe via via proposte dalle verie app, si trovano ora a seguire le mosse di chi le colonnine le ha installate e gestisce. Spuntando prezzi fino a poco tempo fa inimmaginabili. Quel che conta è che nasca anche in Italia una vera concorrenza, in modo che viaggiare in elettrico diventi sempre più conveniente anche per chi non ha la possibilità di ricaricare privatamente a casa. Dove, ricordiamolo ancora una volta, i costi sono infinitamente inferiori rispetto al viaggiare a benzina.