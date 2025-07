Altra frenata Tesla: vendite a 384 mila

Altra frenata Tesla nelle vendite: il secondo trimestre si è chiuso con 384 mila immatricolazioni, contro le 444 mila del periodo aprile-giugno 2024

Altra frenata Tesla: 60 mila auto in meno nel 2°trimestre

Il calo, pari al 13%, era largamente atteso, dopo le flessioni registrate un po’ su tutti i grandi mercati, Europa compresa. Prevedibile che si riaprano le discussioni sulle cause di questa flessione: colpa di una gamma troppo ristretta, con due modelli (Y e 3) che valgono più del 97% delle vendite? O effetto nefasto delle posizioni politiche estreme di Elon Musk? O pesa forse una concorrenza, soprattutto cinese e tedesca, sempre più aggressiva? Qualunque sia la risposta, è tempo che Tesla passi al contrattacco e delinei una strategia più chiara per il futuro. Dandosi obbiettivi con tempi certi anche per quel che riguarda il rinnovo della gamma, al di là del forte impegno su intelligenza artificiale e guida autonoma.

Flessione pesante anche in Italia, ma la leadership resiste

Le cose non sono andate molto meglio sul mercato italiano, dove nella prima metà dell’anno le perdite sono andate ben al di la del 13%, anche se Tesla ha mantenuto saldamente la testa della classifica. Nel semestre la Model 3 è passata da 5.344 a 3.396 auto vendute, la Model Y da 4.659 a 3.055. Della Model S si sono perse le tracce, mentre della Model X si sono vendute in tutto 10 pezzi, poco più di una macchina al mese. Il momento magico del marchio di Elon Musk sembra passato, anche se gli appassionati dei club continuano a dare grandi prove di affetto. Come la bella sfilata notturna con 100 Tesla organizzata all’Autodromo di Monza dal Tesla Owners Italia nello scorso week-end.