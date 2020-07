Altra Ducati elettrica, altra e-bike: l’e-Scrambler

Altra Ducati elettrica, altra e-bike. Arriva l’e-Scrambler, bici elettrica molto duttile: nata per la città, affronta senza problemi i tracciati fuori-strada.

Altra Ducati e-bike: la e-Scrambler costa 3.699 euro

Cominciamo dalla fine, il prezzo, per capire subito se è un prodotto alla portata delle vostre tasche: 3.699 euro, compreso Iva e spedizione. Si ordina on line, su un sito costruito appositamente, oppure nella rete ufficiale Ducati. E fruisce del bonus governativo di 500 euroSe il prezzo non vi spaventa, passiamo alla descriz. ione: la e-Scrambler si caratterizza per il baricentro basso e il reggisella telescopico in dotazione, ciò che la rendono facile da guidare e confortevole.

È un modello di elevata qualità costruttiva, come ci si può aspettare da Ducati. Con telaio in alluminio e componenti premium, come il motore Shimano Steps E7000 da 250 Watt con batteria da 504 Wh. Un motore collegatoto da un cambio Sram NX a 11 velocità. I freni sono Sram a 4 pistoncini, mentre gli pneumatici sono Pirelli Cycl-e GT. Ottima la dotazione di accessori, dal portapacchi ai parafanghi, dal cavalletto alle luci di segnalazione

—- Le caratteristiche tecniche

Telaio: lega 6061, forgiata e parti CNC, hydroformed tubes

Motore: Shimano Steps E7000 (250Watt – 60Nm – 2,8kg)

Batteria: Shimano – 504Wh

Forcelle: Suntour XCR 34 coil, boost LOR – 100mm

Freni: Sram Guide T – 4 pistoncini – 203mm rotor disks

Ruote: Thok e-plus – 27,5”

Gomme: Pirelli Cycl-e GT 27,5″x2.35

Trasmissione: Sram NX – 11 velocità (11-42)

Manubrio: Thok, 760mm lunghezza, 20mm salita

Grips: Ducati Ergonomic

Sella: Ducati Comfort Plus

Luci: Davanti: 80 Lux output black – Dietro: 11 Lumen ( sui parafanghi dietro)

Parafanghi: in lega

Cavalletto: regolabile

Peso: 22,5 kg (taglia M senza pedali)