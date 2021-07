Alrendo TS Bravo, l’e-moto low cost che tutti aspettavano

Alrendo TS Bravo si presenta come l’anello mancante fra le due ruote elettriche da città e le superbike a batteria delle varie Energica, Harley Davdson, Lightning e Zero. Costa meno di 10 mila euro, può superare i 400 km di autonomia, all’occorrenza raggiunge velocità più che accettabili (135 km/h) anche per scorribande fuori città. Ed è prodotta in Europa, a Hlinsko, nella Repubblica Ceca.

Il peso non è quello di una piuma (249 kg) e questo è il prezzo da pagare alla corposa batteria da 16,6 kWh e a una geometria a motore centrale che implica passo lungo e robusto telaio. Ma si vedrà su strada se i progettisti, nella distribuzione dei pesi, sono riusciti a garantire la necessaria maneggevolezza, nonostante la mole. La Alrendo TS Bravo, presentata in gennaio, ora è pronta per la produzione su scala industriale e ha già avviato le prime consegne limitatamente al mercato europeo.

Le immagine diffuse ieri mostrano linee decise, piglio sportivo e masse concentrate nell’anteriore, il che conferisce all’insieme l’aspetto muscoloso di un cruiser. E’ considerata invece un commuter urbano. Un modello più sportivo sarà invece il prossimo passo. Si chiamerà TS Alpha e avrà una configurazione rivolta alle prestazioni assolute.

Il motore raffreddato a liquido vanta una potenza nominale continua di 11 kW (15 CV), in grado però di raggiungere i 58 kW di picco. Tirandoli fuori tutti, viaggiando cioè oltre i 120 km/h, l’autonomia scende precipitosamente a 150 km. Per l’esattezza i costruttori dichiarano le seguenti percorrenze massime: 419 km a 50 km/h, 250 km a 80 km/h e 150 km a 120 km/h. Il che tuttavia consente di pianificare in tutta tranquillità una gita al mare o un raid in montagna.

Ed è questo l’asso nella manica di Alrendo TS Bravo per distinguersi dalle elettriche medie asiatiche e dagli scooteroni a batteria. Chi la sceglie per un uso pendolare in settimana, può godersela altrettanto bene nel week end. O pensare addirittura a una vacanza in moto elettrica, visto che la ricarica da 0 all’80% richiede tre ore (sempre secondo la scheda tecnica rilasciata dal costruttore) dal caricatore di bordo che accetta 3,8 kW.

Il prezzo esatto è di 9.995 euro, Iva inclusa, e qui decisamente non ci sono concorrenti che tengano. I preordini sono aperti presso l’ E-Center olandese.

