Alpitronic sbarca negli Usa con Mercedes. L’azienda di Bolzano fornirà i suoi Hypercharger al network di ricarica americano del costruttore tedesco.

Alpitronic sbarca negli Usa con i caricatori da 400

Alpitronic è una vera e propria multinazionale tascabile. Senza tanti clamori, dopo avere conquistato l’Europa, sta ora entrando nel grande mercato americano. Gli Hypercharger HYC 400 sono costruiti nello Stato del Wisconsin, naturalmente con tecnologia italiana. E sono stati scelti da Mercedes visti i successi già conseguiti da Alpitronic in Europa, mercato tedesco in primis: “Siamo orgogliosi di collaborare con Alpitronic, che non solo ha progettato un prodotto best-in-class con alcune delle velocità di ricarica più elevate disponibili. Ma è un’azienda altrettanto impegnata a investire nella forza lavoro americana dell’energia pulita“, spiega Andrew Cornelia, CEO di Mercedes High-Power Charging. Il costruttore tedesco sarà il primo grande cliente di Alpitronic negli USA. Il primo HYC 400 sarà installato già nel terzo trimestre del 2024 e “entrambi i cavi CCS e NACS saranno disponibili su tutta la rete entro la fine dell’anno“.

“Estendiamo all’America una partnership di successo in Europa”

Mercedes High-Power Charging sta investendo un miliardo di dollari nella sua rete ad alta potenza americana. Seguendo le orme di un altro costruttore tedesco già attivo negli Usa da diversi anni, Volkswagen-Audi, proprietario della rete Electrify America. Sul fronte di Alpitronic il commento dell’accordo è stato affidato a Mike Doucleff, CEO della filiale USA: “La nostra partnership con Mercedes è una scelta naturale, poiché entrambe le nostre aziende sono sinonimo di qualità, affidabilità e design. Mercedes stabilisce lo standard per il lusso e le prestazioni, mentre Alpitronic fornisce soluzioni di ricarica per veicoli elettrici di alto livello e dal design elegante. A seguito della nostra partnership di successo in Europa, siamo entusiasti di espanderci insieme nel mercato americano, portando un’esperienza cliente simile negli Stati Uniti“.