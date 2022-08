Alpitronic inaugura l’era della ricarica Plug&Charge

Gli Hypercharger HYC150 (150 kW) e HYC300 (300 kW) di Alpitronic hanno superato con successo l’audit di Hubject per la ricarica Plug&Charge e ora sono completamente certificati. Ciò significa che oltre 10.000 Hypercharger già installati possono essere adattati entro la fine del 2022.

La soluzione finale: addio a carte e App

Si discute tanto (e anche a sproposito) della possibilità di ricaricare con Bancomat o contanti, ma la soluzione finale, quella che equipararebbe tutte le stazioni di ricarica pubbliche ai Supercharger Tesla, è già a portata di mano.

La certificazione del sistema Plug&Charge della società alto atesina Alpitronic, infatti, avvicina il miraggio della ricarica più semplice possibile: basterà collegare l’auto alla colonnina e quest’ultima, riconosciuto il velicolo, avvierà la ricarica. A ricarica ultimata, raggiunto l’obiettivo preimpostato dal disiplay, l’erogazione termnerà e il sistema invierà automaticamente la fattura al proprietario.

Il progetto Plug&Charge è stato avviato l’anno scorso da un pool di aziende tra cui, oltre ad Alpitronic, Aral Pulse, DCS e Hubject. Per ora sono stati abilitati al Plug&Play tutti gli Hyperchargers della rete Aral Pulse.

Colonnie e auto “parlano tra loro”

«Plug&Charge ha il potenziale per essere implementato su oltre 10.000 hypercharger PnC-ready entro la fine di quest’anno, quando saranno lanciati dai nostri partner», spiega Andreas Lastei, Head of Business Development di Alpitronic. La sfida vinta da Alpitronic è stata «quella di offrire un’opzione di autorizzazione conveniente e a prova di frode, garantendo un processo di pagamento sicuro per i clienti e migliorando l’usabilità complessiva», aggiunge Alex Kaneppele, Head di Sviluppo Prodotto dell’azienda italiana.

La palla passa ai costruttori auto

Secondo Steffen Rhinow, capo del progetto Plug&Charge di Hubject, molte delle principali case automobilistiche, grandi operatori di punti di ricarica e anche EMP sono pronti ad unirsi al progetto. Se tutto andrà per il verso giusto, dunque, Plug&Charge potrebbe diventare «la forma standard di autorizzazione per la ricarica di veicoli elettrici».

Frattando anche il colosso energetico tedesco E.On si appresa ad entrare nel mercato della ricarica pubblica ultrarapida. Ha scelto Alpitronic per le sue nuove stazioni di ricarica Hyperfast. E.On prevede di installare 2.000 stazioni ultrarapide in tutta Europa entro la fine del 2024 e raggiungere quota 5.000 entro il 2026.

E.On con Alpitronic per la sua rete ultrafast

Anche E.On ha in programma di salire a bordo del progetto Plug&Charge che ottimizza l’interazione tra veicolo, stazione di ricarica rapida e sistema di fatturazione. Per migliorare le operazioni e alleggerire il carico sulle reti, i partner prevedono di adottare soluzioni innovative. Per esempio, diversificare le tariffe variandole nel tempo a seconda del carico totale della rete.

Le colonne di ricarica CC di Alpitronic erogano potenze comprese tra 150 e 300 kW. E.On utilizzerà l’Hypercharger HYC150 (con 1x 150 kW o 2x 75 kW) e l’Hypercharger HYC300. Il nuovo HYC400 con potenze fino a 400 kW e l’HYC50 , il primo caricabatterie da 50 kW a parete, saranno disponibili in futuro anche per i clienti E.On.

– Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it –