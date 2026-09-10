Alpitronic Dispenser Depot, per le flotte di bus e camion



















Alpitronic Dispenser Depot: l’azienda di Bolzano presenta una soluzione di ricarica studiata per i depositi di autobus e camion. Dove non sono i picchi di ricarica a fare la differenza.

Alpitronic Dispenser Depot: la potenza? Serve altro…

“A seconda di come operano, le flotte di autobus e camion elettrici pongono richieste diverse sulle infrastrutture di ricarica”, spiega Alpitronic. “Su strada devono recuperare rapidamente l’autonomia; e sulle rotte a lungo percorso, richiedono la ricarica a livelli di potenza di megawatt”. Sono fronti su cui l’azienda di Bolzano ha lavorato per anni, conquistando una solida posizione in Europa e e negli USA. Ma nei depositi, quando bus e camion sono fermi per ore? Qui serve una ricarica affidabile durante i tempi di permanenza programmati.”Fattori come capacità di connessione alla rete, permanenza dei veicoli, finestre di ricarica disponibili e sviluppo della flotta determinano quanta energia è effettivamente necessaria. E quando e a quale punto di ricarica”, spiega Alpitronic Proponendo una soluzione con i distributori di ricarica del deposito collegati. E il sistema decentralizzato HYC1000 a distribuire l’energia disponibile su più punti in base alla domanda.

“La ricarica dev’essere affidabile ed economica”

Questo permette agli operatori di dimensionare inizialmente la propria infrastruttura attorno alla flotta esistente. Ed espanderla man mano che vengono aggiunti nuovi veicoli o cambiamenti nelle esigenze operative. Allo stesso tempo, la distribuzione dinamica di energia aiuta a sfruttare in modo efficiente la capacità disponibile di connessione alla rete. Ciò può essere particolarmente utile nei depositi logistici e di autobus. Dove la capacità aggiuntiva della rete è spesso limitata o diventa disponibile solo dopo lunghi tempi di consegna. Facilitando così un’ulteriore elettrificazione delle flotte. “Per gli operatori di flotte, l’obiettivo non è fornire la massima potenza possibile in ogni punto di ricarica. Ciò che conta è ricaricare i veicoli in modo affidabile ed economico, in linea con i loro orari operativi e i tempi di permanenza”, dice Philipp Senoner, CEO di Alpitronic.

Diverse opzioni di montaggio: su parete, a piedistallo…

Il dispenser del deposito supporta diverse opzioni di montaggio, permettendone di adattarlo a diverse condizioni di spazio in un sito. Può essere installato su una parete, su un piedistallo o sopraelevato, su un portale o sospeso dal soffitto. Una gamma di opzioni di autenticazione supporta sia la ricarica regolare per la flotta di un operatore sia la ricarica per i veicoli ospiti. Questo permette di gestire l’accesso in modo selettivo e di accogliere diversi gruppi di utenti. Operando su una gamma di tensione da 150 a 1.000 V, con una corrente di uscita fino a 400 A e potenza massima di ricarica fino a 400 kW. La potenza richiesta è fornita dall’Armadietto Centrale HYC1000, che opera con un’efficienza superiore al 98%. Disponendo di 8 uscite che possono essere combinate con diversi dispenser a seconda delle esigenze. Quando utilizzato esclusivamente con i Dispenser del Deposito, si possono supportare fino a 8 punti di ricarica CCS.