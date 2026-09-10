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il10 Settembre 2026
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Alpitronic Dispenser Depot, per le flotte di bus e camion

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Alpitronic Dispenser Depot: l’azienda di Bolzano presenta una soluzione di ricarica studiata per i depositi di autobus e camion. Dove non sono i picchi di ricarica a fare la differenza.

Alpitronic Dispenser Depot: la potenza? Serve altro…

Alpitronic Dispenser Depot

A seconda di come operano, le flotte di autobus e camion elettrici pongono richieste diverse sulle infrastrutture di ricarica”, spiega Alpitronic. “Su strada devono recuperare rapidamente l’autonomia; e sulle rotte a lungo percorso, richiedono la ricarica a livelli di potenza di megawatt”. Sono fronti su cui l’azienda di Bolzano ha lavorato per anni, conquistando una solida posizione in Europa e e negli USA. Ma nei depositi, quando bus e camion sono fermi per ore? Qui serve una ricarica affidabile durante i tempi di permanenza programmati.”Fattori come capacità di connessione alla rete, permanenza dei veicoli, finestre di ricarica disponibili e sviluppo della flotta determinano quanta energia è effettivamente necessaria. E quando e a quale punto di ricarica”, spiega Alpitronic Proponendo una soluzione con i distributori di ricarica del deposito collegati. E il sistema decentralizzato HYC1000 a distribuire l’energia disponibile su più punti in base alla domanda.

“La ricarica dev’essere affidabile ed economica”

Alpitronic Dispenser Depot
 Philipp Senoner, CEO e co-fondatore dell’Alpitronic di Bolzano.

Questo permette agli operatori di dimensionare inizialmente la propria infrastruttura attorno alla flotta esistente. Ed espanderla man mano che vengono aggiunti nuovi veicoli o cambiamenti nelle esigenze operative. Allo stesso tempo, la distribuzione dinamica di energia aiuta a sfruttare in modo efficiente la capacità disponibile di connessione alla rete. Ciò può essere particolarmente utile nei depositi logistici e di autobus. Dove la capacità aggiuntiva della rete è spesso limitata o diventa disponibile solo dopo lunghi tempi di consegna. Facilitando così un’ulteriore elettrificazione delle flotte. “Per gli operatori di flotte, l’obiettivo non è fornire la massima potenza possibile in ogni punto di ricarica. Ciò che conta è ricaricare i veicoli in modo affidabile ed economico, in linea con i loro orari operativi e i tempi di permanenza”, dice Philipp Senoner, CEO di Alpitronic.

Diverse opzioni di montaggio: su parete, a piedistallo…

Alpitronic Dispenser Depot

Il dispenser del deposito supporta diverse opzioni di montaggio, permettendone di adattarlo a diverse condizioni di spazio in un sito. Può essere installato su una parete, su un piedistallo o sopraelevato, su un portale o sospeso dal soffitto. Una gamma di opzioni di autenticazione supporta sia la ricarica regolare per la flotta di un operatore sia la ricarica per i veicoli ospiti. Questo permette di gestire l’accesso in modo selettivo e di accogliere diversi gruppi di utenti. Operando su una gamma di tensione da 150 a 1.000 V, con una corrente di uscita fino a 400 A e potenza massima di ricarica fino a 400 kW. La potenza richiesta è fornita dall’Armadietto Centrale HYC1000, che opera con un’efficienza superiore al 98%. Disponendo di 8 uscite che possono essere combinate con diversi dispenser a seconda delle esigenze. Quando utilizzato esclusivamente con i Dispenser del Deposito,  si possono supportare fino a 8 punti di ricarica CCS.

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