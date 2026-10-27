Alpine all’assalto con 4 nuove sportive elettriche

Alpine all’assalto, progettando una nuova generazione di sportive elettriche. All’atteso debutto della A110 elettrica seguiranno una versione Spider e due modelli 2+2, coupé e cabriolet. Sulla nuova piattaforma la Casa francese non chiude però la porta al termico.

Alpine all’assalto, il futuro lo scrive la A110 elettrica

Al centro della strategia della marca francese del gruppo Renault c’è la terza generazione della Alpine A110. Modello destinato a segnare il passaggio della coupè sportiva a una nuova architettura elettrica e il cui debutto ufficiale è atteso per la fine del 2027.

Dopo l’apparizione del primo prototipo al Goodwood Festival in estate, c’è curiosità nel capire quale sarà la veste finale dell’auto. Secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato Philippe Krief, circa il 95% dei componenti della vettura sarà nuovo. Non si tratta quindi di una semplice evoluzione dell’attuale modello, ma di un progetto che dovrà conservare il carattere della storica A110 cambiando radicalmente la base tecnica.

Sul piano stilistico, le proporzioni dovrebbero restare vicine a quelle della Berlinette contemporanea, con una silhouette riconoscibile. La vera discontinuità sarà sotto la carrozzeria.

Dalla Spider alle 2+2 cabrio: nuove sportive in arrivo?

Secondo i piani, la nuova A110 dovrebbe essere soltanto il primo tassello di una famiglia più articolata. Alpine prevede infatti di lanciare prima una versione Spider a due posti, con capote in tela, poi due sportive in configurazione 2+2, coupé e cabriolet, entrambe con tetto in tessuto.

Resta da capire come saranno differenziati i quattro modelli per prestazioni, prezzo e posizionamento, elementi sui quali il costruttore non ha ancora fornito dettagli definitivi.

Alpine all’assalto: non solo elettrico, flessibilità cercansi

L’elemento più interessante riguarda la configurazione dell’Alpine Performance Platform (APP), la nuova piattaforma su cui si sviluppa il progetto. Nonostante, infatti, fosse stato concepito inizialmente per le sole auto elettriche, Alpine ha deciso di apportare modifiche. Adattandolo per poter accogliere anche un eventuale motore a combustione.

Anche se, al momento, non risultano modelli termici programmati sulla nuova piattaforma, Alpine sceglie di puntare comunque sulla flessibilità tecnica. Soprattutto in chiave prospettive commerciali fuori dall’Europa. In particolare, laddove alcuni mercati – in primis il Nord America – potrebbero richiedere una strategia diversa da quella prevista per il mercato europeo. Dove Alpine sta puntando invece deciso sull’elettrificazione (a Parigi è stato svelato anche l’interessante concept A310 Vision).

Per la Casa francese, dunque, la transizione elettrica non viene messa in discussione, ma neppure trasformata in un vincolo tecnico irreversibile. La priorità, al momento, resta portare su strada la nuova A110, apripista di un possibile futuro full electric. La possibilità di utilizzare anche il motore termico rappresenta, per ora, una carta da giocare soltanto se il mercato e i piani industriali lo renderanno conveniente.