Alpine A290: quanto scatto e potenza

Alpine A290: sveltati tutti i dati tecnici di quella che è, di fatto, la versione cattiva della Renault 5. Tutta made in France, batterie comprese (dal 2025).

Alpine A290, una R5 cattiva con potenza fino a 220 Cv

Le dimensioni restano compatte: 3.990 mm di lunghezza, 1.820 mm di larghezza, 1.520 mm di altezza, con un passo di 2.530 mm. Secondo il livello di allestimento, il powertrain di Alpine A290 è disponibile con due livelli di potenza: 180 cv nelle versioni base e GT Premium, 220 cv nelle versioni GT Performance e GTS. In entrambi i casi, assicura l’Alpine, la risposta del pedale dell’acceleratore è calibrata in modo da rendere l’auto una vera auto sportiva. Facile da controllare nonostante gli alti valori di potenza e coppia della motorizzazione elettrica. La coppia istantanea molto elevata dei motori elettrici (nella fattispecie, 300 Nm) deve essere controllata per ottimizzare la trazione anteriore. Ecco perché gli ingegneri hanno ideato un sistema di gestione a monte della coppia, l’Alpine Torque Technology. Sistema che consente di regolare l’erogazione della coppia ottimale, oltre ad agire sui freni per la massima trazione.

Accelerazione 0-100 in 6,4″, 380 km di autonomia

La funzione Overtake, che si gestisce dal volante con un pulsante rosso (OV), eroga un surplus di potenza per il tempo in cui viene attivata, fino ad un massimo di 10 secondi. È necessario un tempo di ricarica di 30 secondi prima di poterlo riutilizzare a pieno regime, ma dopo 15 secondi è possibile attivare un boost della durata di 5 secondi. Questa funzione, che proviene dal mondo del motorsport e del gaming, è stata brevettata. In fase di rilascio della forte spinta energetica, sul quadro strumenti compare un’animazione che simboleggia la velocità e un’indicazione del tempo restante. Mentre un’animazione dinamica compare sul display centrale di Alpine Telemetrics. Le prestazioni di A290 sono concepite per essere garantite, senza perdita di potenza, anche quando la capacità della batteria è bassa. Nelle versioni alto di gamma, A290 è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi. L’autonomia, con batteria da 52 kWh, è di 380 km.