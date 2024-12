Alperia sconta le ricariche (se sei cliente luce)

Alperia sconta le ricariche, ma se sei cliente per la fornitura luce a casa: i prezzi vanno da 0,45 (in AC) a 0,55 nelle colonnine più potenti, anche nelle Neogy.

Alperia sconta le ricariche: prezzi da 0,45 al kWh

Sono sempre di più i grandi gruppi dell’energia che uniscono al contratto di casa l’accesso alle colonnine pubbliche a prezzi più umani rispetto quelli in vigore. Già Enel e A2A, tra gli altri, si sono mossi in questa direzione e ora anche Alperia, l’utility dell’Alto Adige, si muove in questa direzione. In pratica utilizzi l’arma degli sconti alla colonnina per portarti a casa clienti nelle forniture domestiche, un settore sempre più concorrenziale con il passaggio al mercato libero. L’offerta di Alperia è competitiva: paghi 0,45/kWh nelle Quick in corrente alternata, 25 centesimi in meno del leader di mercato, Enel X. E anche nelle ricariche più potenti, le Hyper, la differenza è notevole, 0,55 ontro 0,94. C’è da considerare, però, che devi pagare una una tantum di 25 euro (gratuita per chi sottoscrive il piano tariffario entro fine anno).

Ma c’è una quota fissa e fuori rete la tariffa è 0,79

Quindi: si tratta di tariffe veramente competitive soprattutto per chi fa un buon numero di km e ammortizza in fretta la quota fissa. Tutto sommato accettabile anche il prezzo applicato alle ricariche di altri operatori, in roaming, considerando che di solito in viaggio si ricorre alle colonnine più potenti: 0,79/kWh. In autostrada, per esempio, un prezzo come questo nelle Free to X può essere considerato buono. Resta il fatto che, per difendersi dal caro-colonnina, bisogna ricorrere o a iniziative come quella di Alperia o a una caccia continua alla app più conveniente del momento. Sapendo che occorre sempre stare in guardia, dato che anche su questo terreno i rincari sono all’ordine del giorno. Come segnalato pochi giorni fa da un altro lettore per EVDC, passata a un euro al kWh.