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il25 Agosto 2026
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Almeno 450 km deve fare una citycar, se no che auto è?

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Almeno 450 km deve fare una citycar elettrica, se no che auto è? La provocazione è di uno dei più importanti manager europei del settore, Aurelien de Meaux di Electra.

Almeno 450 km di autonomia, con ricarica veloce

almeno 450 km

 

“È normale che abbia poca autonomia, è una piccola auto urbana”. Quanto volte si sentono dire queste parole? Beh, De Meaux non le sopporta e lo ha scritto sul suo profilo LinkedIn: “Odio questa frase, per quello che suggerisce: possedere una seconda auto per viaggi lunghi. La maggior parte delle persone non lo fa. E per chi lo fa, è un passo indietro rispetto a ciò che già guidano. Guardati intorno in autostrada. Vedrai Peugeot 208, Renault Clio, Toyota Yaris, Opel Corsa, VW Polo… Piccole auto, ovunque, che fanno 600 km senza pensarci. Un’auto a combustione ti porta ovunque, non importa quanto sia piccola. Una piccola elettrica ha bisogno di almeno 450 km WLTP e ricarica veloce. Punto e basta. L’ansia da autonomia è del tutto razionale? Forse no. Ma c’è. Possiamo aspettare che gli acquirenti diventino più razionali. Oppure costruiamo piccole elettriche che fanno a ciò che fanno le piccole termiche.

Auto limitate nell’uso? Non rassegnamoci

Almeno 450 km
 Elon Musk: già qualche anno fa pose a 400 km di autonomia  l’asticella minima per i modelli della sua Tesla.

Insomma, l’asticella si alza. Qualche anno fa fu Elon Musk a dire che non avrebbe mai più prodotto auto con meno di 400 km, il minimo sindacale per una Tesla. Ma si parlava di auto ben più importanti di una citycar, con batterie molto più capaci. Ma una piccola con 30 kWh di batteria come fa ad arrivare alla soglia proposta dal manager francese? Dovrebbe fare 15 km/kWh, percorrenza oggi fuori portata. Altre con batterie (e prezzi) più importanti, come la VW ID.Polo, a 450 km ci sono già. Per le altre lo stesso De Meaux ammette che forse ci si arriverà con le nuove batterie allo stato solido, molto più performanti.  Ma il suo ragionamento di fondo è: non rassegnamoci ad auto elettriche limitate nell’uso. Devono assicurare (se non superare) il servizio assicurato dalle corrispondenti auto termiche. E bisogna lavorare finché non ci si arriva.

– Leggi anche:  la jungla dei prezzi di ricarica, il vero problema

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