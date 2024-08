Alluvioni e auto elettrica? Troppe paure e terrorismo interessato

L’acqua quando è troppa bagna e rovina tutte le auto. Un’ovvietà. Ma non è così ovvio, soprattutto nel Paese fanalino di coda nella vendita di auto elettriche. Si è visto durante le alluvioni in Emilia Romagna con l’auto a batteria trasformata nel “cellulare che se cade in acqua è da buttare” mentre con le termiche una pulita e si riparte. Abbiamo visto però che da rottamare ci sono anche migliaia di auto termiche (leggi qui). Resta quindi tanto terrorismo interessato quando si parla di acqua e veicoli elettrici.

Entra l’acqua nella Zoe? Tutte le difficoltà per trovare assistenza, eppure il caso si è risolto subito

Nel maggio 2023 durante l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna si è letto di tutto. Falsità come queste dal sito Meteo web: “Decine di migliaia di automobili sono finite sott’acqua a causa dell’alluvione. Ebbene, se le automobili tradizionali si stanno recuperando con i consueti lavori di pulizia post allagamento, per le auto elettriche e ibride non c’è nulla da fare“.

Ma non è finita qui perché gli automobilisti con auto elettriche “non possono guidare in zone in cui l’acqua “supera la parte inferiore dei cerchi“. Cioè bastano pochi centimetri di acqua per mandare in tilt tutto l’apparato energetico della vettura. Figuriamoci un’alluvione che in molti casi ha sommerso le macchine“.

Non sappiamo con precisione – anche perché ci sono modelli completamente diversi – quale propulsione sia più resistente in assoluto all’acqua. Sono calcoli che lasciamo ai leoni da tastiera che si sono esercitati offrendo tesi senza metodo e in mancanza dei dati minimi necessari.

Tuttavia vediamo gli effetti della disinformazione. La storia è personale e la scena si svolge a Bologna e dintorni questa primavera ricca di pioggia. Protagonista una Renault Zoe del 2020 con 30mila chilometri. Ben tenuta. Ma da maggio 2023 e fino a febbraio 2024 è rimasta ferma per problemi dell’ex proprietario.

In questi mesi era parcheggiata sotto una pergola ricoperta da una pianta con tanti fiori. Risultato? Tanto materiale vegetale è entrato all’interno e ha ostruito le vie di solito percorse dall’acqua piovana. In due giorni di pioggia battente l’acqua non scorre all’esterno, ma entra nell’abitacolo bagnando l’interno. Zoe inzuppata e si spegne il motore. Qui inizia un piccolo calvario.

Telefonata all’officina: non trattiamo le elettriche. La concessionaria: “La porti con il carro attrezzi”

La prima telefonata è all’officina più vicina. Si spiega il problema, ma la titolare: “Non lavoriamo sulle elettriche. Può chiamare chi le vende e ha l’officina”.

Parte la seconda telefonata. Alla concessionaria. Dopo la spiegazione dei fatti: “Deve chiamare però il carro attrezzi e portarla solo in questo modo da noi. Ma abbiamo posto solo tra una decina di giorni“.

Non avendo garage vuol dire aggravare anche in modo irrecuperabile la situazione.

L’indomani si azzarda la visita in officina, quella della prima telefonata, e facendo finta di niente si chiede: “Mi è entrata dell’acqua dentro l’auto“. Senza specificare la propulsione, la Zoe è parcheggiata fuori e uno dei meccanici la controlla.

Apre il cofano e individua subito il problema. Si torna dentro e si parla con la titolare: “Ma ho detto ieri a sua moglie che non trattiamo le elettriche“. Ma non può smentire il suo meccanico e capisce che non c’è un problema di sicurezza. “Ma siamo pieni, non riesco a lavorarci. Ma a 50 metri c’è il carrozziere“.

Alla fine la titolare è stata gentile. Il carrozziere la prende subito dentro senza problemi e ripulisce tutto in un attimo. Il problema è risolto. La tiene dentro però quattro giorni, il tempo utile per asciugare i tappetti interni ed evitare così il marciume.

Morale della favola. C’è tanto terrore e si fa tanta disinformazione sul legame auto elettrica e acqua che anche un intervento semplice e banale si trasforma in un’operazione complicata da risolvere.

