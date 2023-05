Alluvione e auto elettriche. Cosa sarebbe successo in Romagna….

Subito dopo l’alluvione in Romagna che ha sommerso migliaia di auto nelle strade e nei garage si è scatenato sui social il dibattito su cosa sarebbe successo se quelle auto fossero state elettriche. In prima linea, come al solito, Nicola Porro con la sua “zuppa” di bufale. L’incendio di una Nissan Leaf nell’autosalone di un concessionario Renault di Fornace Zarattini, in provincia di Ravenna, e un avviso “prudenziale” del Comune di Ravenna, ieri, hanno fatto il resto rinfocolando l’allarme. Così tre lettori, Iorio, Fabio e Nicola ci chiedono se vi sia da preoccuparsi. Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it.

Che differenza c’è fra elettriche e termiche in acqua?

“Salve, sono completamente ignorante in materia e quindi chiedo: le auto alluvionate sono da rottamare o si possono recuperare e c’è diffidenza tra termiche ed elettriche?„ Iori

“vi scrivo per avere maggiori informazioni riguardo al comunicato pubblicato sul sito del Comune di Ravenna (leggi) che dà indicazioni circa i veicoli elettrici e ibridi rimasti alluvionati.

„ Mattaboni Fabio Inoltre potete commentare la notizia dell’auto che ha preso fuoco in una concessionaria sempre di Ravenna ( leggi qui ) Grazie

“ A ltra Zuppa di Porro, Cosa ne dite? Un saluto „ . Nicola

Il Comune di Ravenna scherza col fuoco?

“V i scrivo perché sta girando sui social questo delirante comunicato del comune di Ravenna (in allegato). Solo i fake del fantasioso comune di Bugliano arrivavano a tanto. Tuttavia pare che questo sia reale, e tuttora visibile sul profilo fb del Comune di Ravenna!! Oltretutto, patlando di veicoli elettrici ed ibridi, in pratica con questo provvedimento dovrebbero restare fermi (e per 15 giorni!!) il 40% dei veicoli circolanti in zona!!! Cosa è possibile fare per difenderci dai fake, ora anche istituzionali, che non fanno altro che ritardare ulteriormente i tempi dell’elettrificazione sui quali già l’Italia è indietro anni luce? È possibile una class action o qualsiasi cosa a livello altrettanto istituzionale che restituisca un pò di verità e corretta informazione? „ Marco Scozzafava i scrivo perché sta girando sui social questo delirante comunicato del comune di Ravenna (in allegato). Solo i fake del fantasioso comune di Bugliano arrivavano a tanto. Tuttavia pare che questo sia reale, e tuttora visibile sul profilo fb del Comune di Ravenna!!

Tutte le elettriche sono certificate per resistere

Risposta- Abbiamo chiesto in proposito dell’alluvione in Romagna una consulenza a Luigi De Rocchi R&D Manager di COBAT, il consorzio che si occupa di raccolta e riciclo delle batterie, e presidente di COBAT TYRE. Abbiamo chiesto in proposito dell’alluvione in Romagna una consulenza aR&D Manager di COBAT, il consorzio che si occupa di raccolta e riciclo delle batterie, e presidente di COBAT TYRE.

Le batterie di trazione delle auto elettriche, ci ha confermato, sono ermeticamernte sigillate. Sono tutte certificate secondo la normativa IP (international Protection) 66. Devono quindi resistere a getti d’acqua multidirezionali ad alta pressione da ugelli di 0,50 pollici per un minimo di tre minuti, a una distanza di tre metri, con un volume d’acqua di 26,4 galloni al minuto e una pressione di 100 kPa. Questo perchè l’ingresso dell’acqua all’interno del contenitore delle batterie potrebbe causare cortocircuiti, provocando surriscaldamento e innescando un incendio. Lo stesso litio contenuto nelle celle può innescare il surriscaldamento se entra in contatto con l’acqua o anche soltanto con l’umidità presente nell’aria.

La Nissan Leaf a fuoco? Aspettiamo la perizia

I cavi di colore arancione ad alta tensione connessi alla batteria, al motore e all’inverter sono a loro volta isolati in modo analogo alla batteria e un sistema di protezione aggiuntivo interrompe la corrente in caso di cortocircuito. Non sono invece ermeticamente isolate la batteria ausiliaria a 12 Volt e le connessioni relative a morsetto, come del resto in tutte le automobili elettriche o termiche che siano.

Un’auto elettrica in buone condizioni, quindi, non dovrebbe subire danni al sistema di trazione dall’immersione in acqua. Danni gravi ai quali sicuramente va incontro il motore di un’auto termica che comunica con l’estero attraverso le prese d’aria e i tubi di scarico.

Cosa sia successo alla Nissan Leaf andata a fuoco a Fornace Zarattini e quali fossero e sue condizioni non si sa ancora. Potrebbe essersi danneggiata durante l’alluvione urtando altri oggetti, essere difettosa in partenza o già precedentemente danneggiata. Questo potrà chiarirlo solo una perizia. Secondo le ricostruzioni sommarie dei giornali locali sarebbe finita sott’acqua insieme a tutte le altre, ma al momento dell’incendio l’acqua era già defluita e il garage era asciutto. Le fiamme sembrano essersi sviluppate nella parte posteriore. Dai filmati pare che l’incendio sia stato spento con getti d’acqua abbastanza rapidamente, il che fa pensare che non si sia innescato un processo di Thermal Runway interno alle batterie di trazione, praticamente irreversibile.

Le precauzioni del Comune, le solite bufale di Porro

Il Comune di Ravenna tuttavia ha raccomandato, su consiglio dei Vigili del Fuoco e in via precauzionale, di porre in quarantena per 15 giorni tutte le auto elettriche e ibride plug-in in luogo aperto e lontano almeno cinque metri da altre auto e dalle abitazioni. Nin è uno scherzo e non è una fake news. E’ una misura di buon senso, dice Luigi De Rocchi presa per star dalla parte dei bottoni. Sulle termiche, peraltro, il fermo macchina sarà inevitabile per ripulire il motore dalll’umidità e dal fango penetrato dalle prese d’aria dei carburatori e dagli scarichi.

Risibile la considerazione di Porro e di altri siti secondo cui i soccorsi sarebbero stati impossibili se i mezzi dei soccorritori fosssero stati elettrici. Nessun veicolo termico è in grado di operare immerso nell’acqua. Il motore si blocca immediatamente quando spira acqua anzichè aria. I veicoli di soccorso possono intervenire perchè anfibi. Potrebbero benissimo essere anfibi anche i mezzi con motore elettrico, che però non esistono.