Allontanato dal parcheggio perché “le elettriche prendono fuoco”

Allontanato dal parcheggio con la sua Tesla Model Y da un altro automobilista che sostiene che “le elettriche prendono fuoco”. È capitato a Davide Ambrosi, un lettore che parte da questo episodio per sottolineare quanta diffidenza e disinformazione ci sia in Italia nei confronti dell’auto elettrica.

Con la Tesla allontanato dal parcheggio da un automobilista: “Sono pericolose le BEV, lo dicono anche i politici …”

“S ono un vostro lettore e felice possessore di una Tesla Model Y da quasi due anni. Ieri mi è capitato un fatto alquanto curioso. Ho parcheggiato la mia BEV in un normalissimo parcheggio pubblico a ridosso di un casello autostradale. Dopo pochi secondi si avvicina una persona, con l’auto posizionata a tre stalli di distanza rispetto alla mia, che mi chiede: “Puoi per favore spostare la tua macchina ? Ho paura che prenda fuoco“. Io ho controbattuto: “È più probabile, a livello statistico, che si sviluppi un incendio sulla tua auto diesel“. Ma non c’è stato niente da fare: “Sui giornali e su Internet c’è scritto che sono pericolose, prendono fuoco e uccidono le persone. Anche i politici lo sanno!“; questa l’ultima affermazione “ .

È la cattiva informazione a frenare le vendite di EV?

Ecco la morale che Davide ha tratto da quanto gli è accaduto: “Questo episodio mi ha portato a fare una riflessione. Noi, come utenti BEV, sicuramente siamo testimoni di quanto valida sia la mobilità elettrica. E, per quanto ci è possibile, cerchiamo di trasmettere questa nostra esperienza a chi è ancora diffidente. Contemporaneamente, però, mi sembra ci sia una sorta di avversità ingiustificata anche da parte di organi di stampa e media televisivi. Con una certa influenza sull’opinione pubblica. E’ se fosse quindi solo questo il problema principale della lenta diffusione dell’elettrico qui in Italia? La cattiva informazione? Che cosa ne pensate?“.

Risposta . La cattiva informazione da parte dei media più conosciuti ci mette del suo. Ma è sui social che il parlar male dell’elettrico, inventando ogni genere di bugie, trova il terreno ideale, propagando le peggiori nefandezze come fossero oro colato.Tipo: le EV inquinano di più delle auto benzina-diesel. I . La cattiva informazione da parte dei media più conosciuti ci mette del suo. Ma èche il parlar male dell’elettrico, inventandotrova il terreno ideale, propagando le peggiori nefandezze come fossero oro colato.Tipo: le EV

l guaio è che la maggior parte delle persone abbocca. Pensate davvero che, se ci fossero elevati pericolo d’incendio nelle EV, i Vigili del Fuoco non sarebbero intervenuti ai massimi livelli? Via…

