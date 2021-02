Allianz Partner con Gireve: 100 mila colonnine in una app

La piattaforma di localizzazione per stazioni di ricarica Gireve sarà integrata nel sistema di gestione delle emeregenze Allianz Partners. Tutti i clienti della società di servizi assicurativi e di assistenza in ambito Travel, se automobilisti elettrici, avranno così a disposizione uno dei più completi strumenti esistenti in Europa per pianificare le ricariche.

Gireve fornisce l’accesso ad un database completo, che include dati sulle soluzioni di caricamento, sulla disponibilità in tempo reale delle stazioni di ricarica e sull’accesso da remoto alle prenotazioni. Grazie a partnership con provider di servizi di mobilità elettrica e operatori di stazioni di ricarica Gireve offre servizi contrattuali, tecnici e operativi. E funge da interfaccia tra un’ampia varietà di diversi sistemi. Con oltre 100.000 stazioni di ricarica in 25 Paesi, vuole fornire la migliore copertura Europea non solo in termini di stazioni di ricarica, ma anche di soluzioni.

Allianz Partners con Gireve conferma il proprio impegno nello sviluppo di servizi per la mobilità elettrica. Fornisce cos’ aggiornamenti in tempo reale sulla disponibilità delle stazioni, così come informazioni chiave (ora di accesso, tipo di connettori, potenza di carica ecc.).

La partnership, lanciata in Francia a gennaio, è ora allargata ad altri Paesi europei, tra cui l’Italia. Nel giugno 2020, Allianz Partners ha lanciato un’offerta chiavi in mano in partnership con EVBox, pioniere nell’ambito della ricarica dei veicoli elettrici. E con ENGIE Solutions, fornitore di soluzioni personalizzate per la transizione energetica. Da marzo 2020 inoltre, Allianz Partners è core member di CharIN Interface Initiative. associazione che promuove il Combined Charging System (CCS) come standard globale.

Dal 2021, Allianz Partners fornirà ai clienti soluzioni di assistenza stradale studiate appositamente per i veicoli elettrici con un call center dedicato.