Allego: penalità a chi ricarica oltre 45 minuti

Allego introduce una penalità (salata) per chi utilizza le sue ricariche HPC per oltre 45 minuti. Per l’Italia da luglio sovrapprezzo di 0,253 euro al minuto.

Allego: per l’Italia sovrapprezzo di 0,253 al minuto (oltre a 0,96/kWh)

L’olandese Allego è uno dei maggiori operatori europei nelle ricariche ad alta potenza. Da tempo è presente in Italia, dove ha stretto anche un accordo con Tamoil per installare le sue colonnine nei distributori di benzina. E ora vara un’iniziativa che mira ad accelerare la rotazione dei veicoli nelle sue stazioni: dopo 45 minuti o te ne vai o paghi un sovrapprezzo pesante. Per l’Italia, appunto, siamo a 0,253 euro al minuto, che si aggiungono al costo ricarica, 0,96 euro/kWh (anche Allego pratica da noi la tariffa più alta d’Europa, vedi tabella). È un bel deterrente, fatto per evitare che si lasci l’auto allacciata anche dopo il fine-rifornimento o, ancora meglio, quando si è raggiunto un livello di riempimento sufficiente. Tenendo conto che i tempi oltre l’80% si allungano notevolmente. È chiaro che una decisione del genere nasce con un occhio a Paesi in cui le auto elettriche sono molto diffuse e ci sono problemi di sovraffollamento alle colonnine.

La società olandese parla di “tassa di soggiorno…”

“I conducenti che utilizzano caricabatterie pubblici devono condividere questi spazi con altri utenti di veicoli elettrici“, spiega Allego sul sito, nella sezione dedicata alle Overstay fees . “Una crescente lamentela riguarda le colonnine che sono occupate ben oltre il tempo di ricarica necessario. In alcuni casi il periodo di permanenza è di ore, spesso può durare diversi giorni consecutivi. Altri conducenti di veicoli elettrici vengono così costretti a spostarsi e ricaricare nei momenti meno opportuni. In collaborazione con gli enti locali e in seguito alle richieste dei conducenti interessati, Allego mira ad affrontiamo il problema implementando una tassa per il soggiorno oltre il limite”. Facendo anche sì che le colonnine vengano utilizzate nelle curve di ricarica più elevate, aumentando l’erogazione complessiva di energia. La società non è la prima a prendere una decisione di questo genere, ma di solito le penalizzazione parto dopo un’ora di occupazione.

