Alleanza elettrica fra le big dell’auto giapponese (contro Toyota?)

Toyota non crede nell’auto elettrica ma le altre big dell’auto giapponese sì, tanto da unire le forze per recuperare i ritardi accumulati nei confronti dei competitor cinesi. Nissan, Honda e Mitsubishi collaboreranno infatti per sviluppare la mobilità elettrica e nuove soluzioni di intelligenza artificiale applicate all’automotive.

Il memorandum d’intesa firmato ieri dalle tre big dell’auto giapponese segue la falsariga di un documento che Nissan e Honda avevano già adottato nel marzo scorso e che oggi viene esteso a Mitsubishi.

Nissan, Honda e Mitsubishi. Obiettivo: zero emissioni e zero incidenti

L’obiettivo è sviluppare soluzioni per una mobilità a zero emissioni e senza incidenti stradali. Le aree di collaborazione sono le tecnologie ambientali, l’ elettrificazione e lo sviluppo di software.

«Per facilitare questo processo – si legge in un comunicato congiunto -, è essenziale integrare le tecnologie e i punti di forza di ciascuna azienda, migliorando le rispettive efficienze». La partecipazione di Mitsubishi Motors «apporterà nuove conoscenze e favorirà le sinergie tra le tre aziende, nonché nuove opportunità commerciali».

Particolarmente significativo il commento di Toshihiro Mibe, President and Representative Executive Officer, Honda: «L’industria automobilistica sta attraversando un periodo di trasformazione che si realizza una sola volta in un secolo».

Le tre case automobilistiche non intendono giocare il ruolo dei follower ma puntano a «guidare i cambiamenti della società come top runner». Non è difficile intravvedere un riferimento polemico al rivale Toyota e alla sua opposta visione. Anche Takao Kato, President and CEO di Mitsubishi Motors ha sottolineato che «la collaborazione con i partner è essenziale nell’industria automobilistica di oggi, che sta subendo rapidi cambiamenti».

La piattaforma SDV e i servizi elettrici

Oggetto specifico dell’accordo è lo sviluppo della piattaforma SDV (Software-Defined Vehicle) di nuova generazione «elemento fondamentale per il futuro della mobilità intelligente». La ricerca di base durerà «circa un anno» e, a seconda dei risultati, potrà contribuire alla produzione di serie.

I punti chiave della piattaforma SDV saranno:

-Le batterie, sia ad alto rendimento sia a basso costo. L’adozione di moduli standard comuni permetterà di raggiungere economie di scala. Dal 2028 potrebbe produrle per i tre partner la joint venture tra Honda ed LG LG Energy Solution L-H Battery Company

-I sistemi di trazione (e-Axels) potrebbero essere condivisi negli EV di prossima generazione delle tre aziende. Il primo passo concordato è la condivisione di motori e inverter, il cuore dell’e-Axle.

-La complementarietà dei modelli a livello globale comporterà la condivisione delle linee guida di un sistema di revisione dei prodotti che sarà gestito congiuntamente.

-I servizi energetici e circolazione delle risorse in Giappone, dalle ricariche alle apparecchiature energetiche che utilizzano le batterie, vedranno collaborare le aziende firmatarie nello sviluppo di un efficiente ecosistema in comune.

