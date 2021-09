Alleanza a tre sulle batterie: Mercedes con Stellantis e Total

La Mercedes in un progetto a trazione francese

Quel che sorprende che un big del made in Germany decida di partecipare ad un’alleanza a trazione francese. Di solito, in momenti cruciali come questo, i colossi tedeschi tendono a far squadra tra loro, con la benedizione (e spesso i finanziamenti) del governo di Berlino). Ma in questa fase Volkswagen fa corsa a sé, come dimostrano le recenti spaccature all’interno della VDA, la Confindustria dell’auto tedesca. “Insieme ad ACC, svilupperemo e produrremo in Europa celle e moduli per batterie in maniera efficiente e specifica per soddisfare i requisiti di Mercedes”, scrive Ola Källenius, CEO della Casa di Stoccarda nella nota ufficiale. “Questa nuova partnership ci consente di garantire la fornitura, di trarre vantaggio dalle economie di scala e di fornire ai nostri clienti batterie dalla tecnologia superiore. Inoltre, potremo contribuire a garantire che l’Europa rimanga al centro dell’industria automobilistica, anche nell’era dell’elettrificazione“.