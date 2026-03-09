Premium

Cosa stai cercando?

Gian Basilio Nieddu
il9 Marzo 2026
0

Alle stelle diesel e benzina? “Io vado in elettrico” (ma servono le rinnovabili)

diesel
3 min



Basta una foto dei prezzi di diesel e benzina perché esplodano le polemiche. Gli e‑drivers? Preoccupati come tutti, certo, ma al tempo stesso più che soddisfatti della scelta fatta, che rivendicano con orgoglio e con i numeri alla mano. Convinti però che la transizione non si faccia solo con le auto, servono più rinnovabili per essere più resilienti alle tensioni geopolitiche. Abbiamo monitorato i social – a partire dal nostro gruppo Fascebook – per raccogliere e analizzare le loro reazioni.

E io risparmio… mi ripago le rate della Dacia

Ugo Bardi ha pubblicato nel nostro gruppo la foto dei nuovi prezzi alla pompa — il diesel a 1,919 — accompagnandola con una provocazione: «Ma io, il mio naftone non lo mollerò mai…». Il dibattito si è acceso subito. Roberto Burrati interviene con orgoglio da wattaro: «Voi continuate a inquinare, io vado elettrico con la mia piccola Dacia Spring, le cui rate si pagano quasi completamente con il risparmio su carburante, manutenzione, riparazioni e bollo».

ricarica auto elettrica
La convenienza attuale della ricarica

Paolo Viviani aggiunge: «Io godo di non pagare il gasolio avendo un’elettrica. Punto. Di certo non godo che il prezzo del gasolio aumenti, perché comunque è legato ad altri aumenti che paghiamo anche noi».

Servono legnate alla gente per convertirla alle rinnovabili

Soddisfatti della scelta, dunque, ma consapevoli che la situazione pesa su tutti, soprattutto in un contesto di guerra: «Si continua a farsi la guerra tra pro e contro l’elettrico, senza evidenziare che questo conflitto, se non finirà presto, creerà problemi a entrambe le fazioni. Purtroppo l’Italia è ancora troppo dipendente dalle fonti fossili per non subire conseguenze negative in ogni settore, compresa l’energia elettrica».

I conti del tassista, tanti chilometri e tanto risparmio

Risponde con competenza chi di chilometri in elettrico ne macina davvero tanti per mestiere,  il tassista Luciano Doati «1 – Io risparmio sul carburante con un contatore da 4,5 kW pertanto non ho fotovoltaico. 2 – Le riparazioni di un diesel (ho usato solo questi in passato) costano di più di un’elettrica poiché sono più frequenti e soggette ad usura, ti basti pensare alle pastiglie e ai dischi che sono praticamente inesistenti su un EV. 3 – Tu sei capace di farti un tagliando da solo, hai provato a fare un’indagine per sapere quanti sono quelli come te e quanti quelli che si rivolgono ad un meccanico?».  Doati sottolinea che il suo caso può non far testo  «essendo un tassista ho consumi elevati e di conseguenza ho un risparmio che non può essere paragonabile a quello di un privato». Ma pensiamo al vero salasso di chi oggi percorre tanti chilometri, e a tutti i detrattori del “macchinino con le pile per andare a fare la spesa…”.

Ho i pannelli ma le elettriche da sole non fanno transizione

Daniele Longo coglie il punto centrale: «Ho due auto elettriche e sono un sostenitore dell’elettrico, ricarico con il fotovoltaico a casa. Ma non c’è nulla da festeggiare, perché questi aumenti non fanno bene a nessuno, nemmeno a chi guida solo elettrico».

Beato chi autoproduce energia a casa…

È esattamente questo il nodo. Le auto elettriche, da sole, non bastano a realizzare la transizione. Paolo Viviani aggiunge: «Io godo di non pagare il gasolio avendo un’elettrica. Punto. Di certo non godo che il prezzo del gasolio aumenti, perché comunque è legato ad altri aumenti che paghiamo anche noi».

diesel
Una stazione di ricarica Ewiva con un grande tetto fotovoltaico.

 

Soddisfatti della scelta elettrica, dunque, ma consapevoli che la situazione pesa su tutti, soprattutto in un contesto di guerra: «Si continua a farsi la guerra tra pro e contro l’elettrico, senza evidenziare che questo conflitto, se non finirà presto, creerà problemi a entrambe le fazioni. Purtroppo l’Italia è ancora troppo dipendente dalle fonti fossili per non subire conseguenze negative in ogni settore, compresa l’energia elettrica».

Iran: non abbiamo le rinnovabili e allora teniamoci il gas e le bollette salate

Il conflitto in corso lascia prevedere rincari anche sulle bollette, e quindi un impatto diretto anche per chi viaggia a zero emissioni. Per diventare davvero resilienti e meno vulnerabili — soprattutto in un Paese come l’Italia — servono più fonti rinnovabili  e meno comitati locali che, in alcune regioni, stanno rallentando e bloccando la transizione energetica. In Sardegna pure con l’alternativa del metanodotto con gas, naturalmente d’importazione.

  • Settimana elettrica. Guerra in Iran cosa cambia per mercato dell’auto e dell’energia? Guarda il VIDEO

Gian Basilio Nieddu
il9 Marzo 2026
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

ePropulsion lancia battery E100, fino a 16 collegate in parallelo

Articolo Successivo

BYD Seal brucia a Hong Kong: ma la batteria non c’entra (e rimane intatta)

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!