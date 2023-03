Alle imprese di Cagliari incentivi per Ev fino a 35mila euro

A Cagliari è tempo di incentivi generosi per le imprese che puntano alla decarbonizzazione delle loro attività. Il contributo può arrivare fino a 35mila euro per l’acquisto di veicoli elettrici. Per quelli necessari al ciclo di produzione il sostegno può raggiungere il 100% a fondo perduto, per quelli destinati al traporto merci e persone si ferma al 50%.

Obiettivo: meno emissioni, anche acustiche

Le risorse, destinate a micro e piccole medie imprese – sono messe a disposizione grazie al programma operativo nazionale “Città Metropolitane” FESR/FSE 2014-2020, integrato con risorse addizionali del Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (REACT EU). Parliamo di risorse pari a 940.000 euro. L’obiettivo generale degli investimenti è incrementare le potenzialità commerciali e la competitività delle imprese finanziate che dovranno impiegare i fondi per raggiungere questi obiettivi specifici: abbattimento di emissioni in particolar modo di carattere acustico; riduzione dell’impatto ambientale dell’attività favorendone la tutela e la qualità; riduzione dei consumi energetici; sviluppo digitale.

Contributo fino a 35 mila euro

Nel bando si legge che si finanziano “mezzi mobili elettrici targati e non targati” quindi anche mezzi da lavoro. Interessante e generoso l’importo: “Soglia massima di 35mila euro iva esclusa“. Vediamo le prescrizioni legate ai veicoli finanziati: “ad esclusivo uso aziendale necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto del contributo“.

Interessante l’entità del contributo: 100% quando si realizza una parte del processo produttivo; al 50% quando i mezzi sono destinati al trasporto di merci e persone.

A Cagliari si finanziano anche gli impianti fotovoltaici ed eolici

Ma non finisce qui perchè il progetto finanziabile non si limita ai mezzi, si possono ricevere contributi anche per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, eolico, geotermico) e sono “comprese le eventuali spese per il sistema combinato di inverter con batterie e l’allacciamento alla rete dell’energia elettrica. Sono altresì incluse le spese di trasporto e installazione, comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento“. Oltre i mezzi anche gli impianti necessari alla produzione di energia pulita.

Vediamo gli importi a cui le imprese di Cagliari possono accedere: “Un minimo di 25.000 e un massimo di 75.000 euro. La percentuale del contributo concedibile è definita nella misura massima dell’80% dell’importo complessivo dell’investimento. Il restante 20%, sarà a carico dell’impresa beneficiaria come quota di cofinanziamento, con mezzi propri o finanziamenti di terzi“. Le domande si possono presentare da oggi e fino al 31 marzo 2023.

