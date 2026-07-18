Alle falde dell’Etna l’agrivoltaico più grande d’Italia













Nei terreni vulcanici dell’Etna si raccolgono le migliore arance d’Italia e ora anche mango e avocado gourmet. Una zona ad altissima vocazione agricola di qualità che ospita “Big Fish – Sardella”, siamo nella Piana di Catania, il più grande complesso agrivoltaico già operativo in Italia. Un impianto da circa 500 ettari e coinvolge più Comuni del territorio catanese, con una capacità complessiva di 273 MW installati. Protagonista la società ragusana Geostudiogroup che si è occupata del coordinamento dei lavori, della supervisione del cantiere e del rispetto delle prescrizioni ambientali e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fare imprese con l’agrivoltaico

L’agrivoltaico permette di proseguire l’attività agricola, in alcuni casi offre la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici come le ondate di calore, e irrobustice i bilanci delle società agricole. Crea competenze di tipo ingegneristico come nel caso della società Geostudiogroup che ha firmato altri impianti in Sicilia: “Cannellazza” a Carlentini, i siti di Pachino e Noto e l’impianto “Landolina” nel territorio di Donnalucata, ma anche in varie regioni italiane del Centro e del Nord Italia.

Il decollo dell’agrivoltaico in tera siciliana, in altre regioni è osteggiato, anche se l’azienda è attiva in altri businness come la progettazione di un tratto della grande autostrada che attraverserà la Libia collegando il Nord Africa da Ovest a Est, dal confine tunisino verso quello egiziano. Sono solo due di numerosi progetti firmati in vent’anni dai fondatori: i due ingegneri Franco Privitera Garozzo e Salvatore Camillieri.

Il complesso è formato da due impianti: Big Fish (227 MWp) e Sardella (46 MWp). Il primo produce 445.000 MWh per alimentare 171.200 famiglie, il secondo produce 90.000 MWh (≈ fabbisogno di 34.700 famiglie).

A livello internazionale la società sta lavorando a diversi progetti dedicati alle infrastrutture, all’energia e alla crescita urbana tra gli interventi una centrale idroelettrica da circa 330 MW, un’opera che assume un ruolo non solo tecnico ma anche sociale, garantendo alle comunità gabonesi l’accesso all’energia elettrica.

L’impegno del settore energetico

Nel corso degli anni l’azienda ha ampliato progressivamente il proprio raggio d’azione, affiancando alla progettazione infrastrutturale lo sviluppo di interventi nel settore delle energie rinnovabili, partecipando alla realizzazione di progetti in collaborazione con operatori nazionali e internazionali, tra cui Trina Solar, Elgin, Nadara e Todini Costruzioni Generali.

«Quando abbiamo iniziato questo nostro percorso, il settore era diverso – racconta Franco Privitera Garozzo, Ceo Geostudiogroup – Siamo partiti dalle telecomunicazioni, ma abbiamo sempre avuto la volontà di costruire qualcosa che potesse evolversi insieme alle esigenze di mercato. La crescita di questi anni è stata possibile anche grazie e soprattutto alle competenze del team e alla visione del futuro».

Il settore delle energie rinnovabili negli ultimi anni è diventato uno degli assi portanti dello sviluppo della società. «Il valore più grande di questi vent’anni è il percorso umano e professionale costruito insieme – aggiunge Salvatore Camillieri, Co-founder Geostudiogroup – e il fatto che una realtà radicata a Ragusa sia coinvolta in progetti in tutta Italia e all’estero dimostra come il nostro territorio possa esprimere competenze capaci di confrontarsi con opere di rilievo».

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