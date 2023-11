Allarme Volkswagen: troppi costi e cinesi alle porte

Allarme Volkswagen: troppi costi, con taglio del personale amministrativo, e timori sul futuro di una macchina aziendale troppo lenta, coi cinesi alle porte.

Qui non è problema di elettrico o non elettrico. I vertici Volkswagen sono convinti di avere una struttura aziendale troppo pesante per i difficili tempi a venire. E vogliono approfittare del fatto di avere ancora tanti baby-boomers in azienda per varare un piano di pensionamenti che consenta di tagliare il numero degli amministrativi. Secondo l’Handesblatt, l’obbiettivo è risparmiare 10 miliardi di euro dal 2026. L’azienda non conferma ufficialmente il piano, ma fa sapere di voler trarre vantaggio dalla “curva demografica” con cui è composto il personale. Entro dicembre sono attese comunicazioni ufficiali. La mossa mira ad aumentare i margini di profitto dal 3,4% dei primi 9 mesi 2023 al 6,5%, in modo da finanziare più agevolmente anche la transizione all’elettrico. Ma non si tratterebbe di uscite tout court: secondo la Reuters, ai nati nel 1966 verrebbe offerto un pensionamento part-time. Uno scivolo a cui potrebbero aderire in 3 mila.

Il top manager sferza i suoi: siamo troppo lenti…

+Il capo della marca Volkswagen, Thomas Schäfer, ritiene comunque che non sia solo questione di numeri. Ma anche di mentalità aziendale: ”Siamo troppo lenti, troppo complicati: questo non è più accettabile“, ha detto durante un evento interno. Se le cose non cambieranno, secondo il top manager, il futuro stesso dell’azienda è a rischio, non essendo più competitiva in molti business. L’aumento dei costi delle materie prime e gli alti tassi di interesse stanno rendendo le auto più costose, mentre la concorrenza (anche cinese) è sempre più aggressiva sui prezzi. “Il tetto è in fiamme“, ha scandito Schäfer. Un’espressione già utilizzata in passato dal manager, che ha sollevato l’ironia di alcuni dirigenti “Sembra proprio che nessuno abbia avuto l’idea di chiamare i Vigili del fuoco“, ha sussurrato uno di loro. Ma a non c’è molto da scherzare, anche perché a Wolfsburg preoccupa il fatto che le vendite di auto elettriche, su cui sono investiti enormi capitali, continuano a non decollare.

