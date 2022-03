Allarme Unrae, sulle auto elettriche siamo ultimi in Europa

Cresce in Italia il numero delle immatricolazioni di auto elettriche “alla spina” (ECV), salite da 17.185 del 2019 a 136.311 del 2021, raggiungendo una quota di mercato del 9,4%. Tuttavia il nostro Paese resta molto indietro rispetto alla media degli altri 4 maggiori mercati europei, che ha toccato il 20%. E molto lontano dal 26% della Germania, dal 18,6% del Regno Unito e dal 18,3% della Francia. Sono alcuni dei dati contenuti nel Book 2021 dell’UNRAE che fotografa il mercato italiano degli autoveicoli.

Le immatricolazioni auto in Italia nel 2021 hanno fatto registrare un aumento del 5,5% rispetto al 2020 (1.457.952 modelli nuovi targati contro 1.381.756). Ma se anche da domani gli italiani compressero solo auto elettriche, con questo tasso di rinnovo del parco auto servirebbero 26 anni per sostituirlo tutto. «Pertanto _ nota Andrea Cardinali, Direttore Generale dell’UNRAE _, sono necessari interventi mirati per accelerare il processo di decarbonizzazione dello stesso e supportare la transizione ecologica».

L’analisi statistica dell’UNRAE calcola in oltre 38,8 milioni le autovetture circolanti a fine 2021. L’ età media continua a crescere: da 7,9 anni del 2009 è salita fino agli 11,8 anni attuali. Il 26,2% di auto circolanti è ante Euro 4 «con effetti negativi sulla salute dei cittadini e sull’ambiente» nota Cardinali.

Non sono da meno, in termini di anzianità, gli altri comparti: su 4.125.000 veicoli commerciali circolanti, oltre il 43% è ante Euro 4 e oltre il 53% dei 709.000 veicoli industriali >3,5t. Anche il parco degli autobus è molto vetusto, con un’anzianità media di 12 anni.

Tornando alle auto, anche se le alimentazioni a benzina e diesel hanno dimezzato le immatricolazioni negli ultimi tre anni (da 852mila del 2019 a 437mila del 2021 le auto a benzina, e da 763mila a 323mila le diesel), rappresentano ancora il 90% del parco circolante con oltre 34,5 milioni di unità.

Il recupero del 2021 e i sostegni al mercato hanno prodotto un aumento del fatturato del settore a 36,3 miliardi di euro sul 2020. Ma ma ben sotto i 42,6 miliardi del 2019. Il gettito IVA ha perduto oltre un miliardo di euro rispetto al 2019 (6,6 miliardi contro 7,7 del 2019).

Il canale delle auto aziendali è cresciuto nel 2021. Ma copra solo il 37% del mercato mentre negli altri 4 maggiori mercati europei è maggioritario rispetto ai privati. Il picco è in Germania con il 64,5%. La differenza è dovuta al diverso trattamento fiscale, che fissa al 20% la quota ammortizzabile e una detraibilità IVA del 40% rispetto al 100% degli altri Paesi.

Recupera nel 2021 il mercato dell’usato, anche se rimane a meno 11,5% rispetto al 2019 con 4.960.000 passaggi di proprietà. Nuovo record dal 2013 per l’anzianità media delle auto trasferite, che tocca i 9,8 anni.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico—