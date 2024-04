Allarme ricarica da Acea: Europa in ritardo sulle colonnine

Servono otto volte più colonnine in Europa: ACEA, l’Associazione dei costruttori auto europei, lancia l’allarme ricarica confrontando il fabbisogno previsto in base al parco circolante elettrico atteso nel 2030 e il ritmo delle nuove installazioni.

Il nuovo rapporto dell’Associazione nota che le vendite di auto elettriche nell’UE sono cresciute tre volte più velocemente rispetto ai punti di ricarica tra il 2017 e il 2023.

Lo scorso anno, per esempio, sono stati installati poco più di 150.000 punti di ricarica pubblici in tutta l’UE (in media meno di 3.000 a settimana), per un totale di oltre 630.000.

Secondo la Commissione europea, entro il 2030 dovrebbero essere installati 3,5 milioni di punti di ricarica. Raggiungere questo obiettivo significherebbe installare circa 410.000 punti di ricarica pubblici all’anno. Equivalgono a quasi 8.000 a settimana, quasi tre volte l’ultimo tasso di installazione annuale.

Ne servirebbero otto volte di più ogni anno

Tuttavia, l’ACEA stima che entro il 2030 saranno necessari ben 8,8 milioni di punti di ricarica. Per raggiungere questo obiettivo servirebbero 1,2 milioni di nuovi caricabatterie ogni anno. Ovvero più di 22.000 a settimana: otto volte il tasso di installazione annuale più recente.

«Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi europei di riduzione delle emissioni di CO2, è necessaria un’adozione di massa delle auto elettriche in tutti i Paesi dell’UE – ha dichiarato Sigrid de Vries, Direttore Generale dell’ACEA – Ciò non avverrà senza una diffusa disponibilità di infrastrutture pubbliche di ricarica in tutta la regione». Ha poi aggiunto: «Siamo molto preoccupati. Questo ‘gap infrastrutturale’ rischia di aumentare in futuro, in misura molto maggiore rispetto alle stime della Commissione Europea».

