Allarme per l’eolico in Europa: troppo inquinamento riduce la forza del vento

Allarme per l’eolico: l’aumento delle temperature a causa del riscaldamento globale sta riducendo la velocità del vento in estate. Il che potrebbe ridurre l’impatto delle rinnovabili nella produzione di elettricità, proprio nel momento in cui aumenta la domanda di energia per i sistemi di raffreddamento degli edifici.

E’ una prima ricerca, che avrà bisogno di conferme. Ma la fonte è più che autorevole, tanto da preoccupare chi si occupa di lotta al cambiamento climatico. La ricerca riguarda il fenomeno conosciuto con il nome di “stilling“, un calo dell’intensità del vento quasi al limite della calma piatta che causa una riduzione della produzione di energia eolica. E’ causato dal riscaldamento amplificato sia della terraferma che della troposfera, lo strato atmosferico più vicino alla superficie terrestre.

Le estati sempre più calde per le emissioni di CO2

Ebbene, il calo del vento potrebbe essere amplificato dall’aumento delle temperature. In pratica, le estati sempre più calde a causa dall’aumento delle emissioni inquinanti, ridurrebbero l’apporto dell’energia eolica. Proprio quando la richiesta di elettricità è più alta per l’uso dei condizionatori. Chiamando maggiormente al lavoro le centrali alimentate dai combustibili fossili. Risultato: una diminuzione della velocità del vento potrebbe mettere a rischio gli obiettivi climatici dell’Unione Europea.

La ricerca porta la firma di Gan Zhang, climatologo e professore presso l’Università dell’Illinois. A suo dire, la riduzione della velocità del vento nelle medie latitudini settentrionali, tra cui Europa e Nord America, sarebbe inferiore al 5% nel periodo 2021-2050. Potrebbero sembrare variazioni apparentemente minime in percentuale. Ma anche se così basse in termini assoluti, possono avere un impatto molto significativo sulla produzione di energia eolica e sulla stabilità del mercato energetico. “Il sistema energetico è un mercato marginale – ha specificato spiega Zhang citato da Bloomberg – e se si modifica il margine del 5-10%, la risposta dei prezzi può essere enorme“.

Si chiama “stilling”: la produzione di eolico rallenta per il calo della forza del vento, mentre sale la domanda di energia

Lo “stilling“, come detto, è un fenomeno del periodo estivo. E si va ad aggiungere a un evento simile che avviene durante l’inverno. Si tratta della scarsa disponibilità di energia rinnovabile dovuta alla mancanza di vento, annullando la produzione eolica. Che si somma alla scarsa irradiazione solare, che limita l’apporto del fotovoltaico.

Il fenomeno è conosciuto con il nome tedesco di “dunkelflaute” – che si può tradurre con buio pesto – perché si verifica soprattutto in Germania, il paese europeo dove maggiore è la diffusione di solare ed eolico. Nel dicembre scorso, il prezzo dell’elettricità ha raggiunto livelli record a causa di alcuni giorni di assenza di vento, con il gestore della rete tedesca ha avuto bisogno di importare energia, anche dall’Italia.

Questo significa che prossimamente anche l’intensità del vento, così come il numero di giorni soleggiati, dovrà entrare nelle statistiche che determinano le previsioni sui prezzi dell’elettricità. Ma si tratta di situazioni che si verificano ancora da troppo poco tempo per avere statistiche certe. A differenza delle temperature e delle precipitazioni, monitorate per decenni con molta precisione, le misurazioni del vento sono più difficili da raccogliere. E sono fortemente influenzate dalla topografia (in mezzo al mare, soprattutto nel Nord Europa soffia più forte) e dall’urbanizzazione.

Per combattere il fenomeno dell’eolico in crisi per assenza di vento servono più reti interconnesse e più sbatterie

Un altro studioso citato da Bloomberg, Ivan Føre Svegaarden – esperto di meteorologia e cambiamenti climatici – sostiene che la riduzione della velocità del vento stia già avendo un impatto sulla produzione di energia eolica in Europa. Secondo Svegaarden, le alte pressioni atmosferiche stanno diventando più frequenti e persistenti, influenzando negativamente la produzione di energia eolica.

Da qui il suggerimento degli esperti per la diversificazione delle risorse di rinnovabile, investendo in un mix più bilanciato tra eolico, solare e altre fonti. Inoltre, occorre che le reti tra i Paesi siano più interconnesse. Accelerando la realizzazione di sistemi di accumulo energetico più efficienti, per garantire una maggiore stabilità della rete elettrica. Per non sprecare le ore di vento intenso e da usare quando la sua forza diminuisce o è addirittura nulla.

