Allarme emissioni per le ricariche fast. Un team di ricerca della UCLA Fielding School of Public Health ha scoperto che i livelli di particolato fine nell’aria vicino alle stazioni di ricarica rapida nella contea di Los Angeles sono ben più alti di quelli misurati nei siti urbani senza stazioni.

Allarme emissioni da uno studio universitario sulla zona di Los Angeles

I ricercatori hanno pubblicato i risultati nello studio, “Emissioni di particolato fine dalle stazioni di ricarica rapida dei veicoli elettrici“, nella rivista Environment International. “Per chiunque, l’esposizione a particelle fini può contribuire a problemi di salute. E per coloro che hanno condizioni esistenti o una maggiore sensibilità, i rischi sono ancora maggiori“, spiega Michael Jerrett, professore presso il Dipartimento di Scienze della Salute Ambientale dell’UCLA Fielding e coautore dello studio. “Poiché queste particelle sono così piccole, possono viaggiare in profondità nei polmoni e persino entrare nel flusso sanguigno, portando potenzialmente a gravi problemi come malattie cardiache o polmonari“. Un diagnosi che farebbe pensare che è meglio non sostare nell’auto o negli immediati dintorni durante la ricarica. Il team di ricerca ritiene che la peggiore qualità dell’aria non sia dovuta al fatto che i caricatori fast producano direttamente questi particolati. Si tratterebbe invece di un problema hardware riscontrato in molte colonnine. Yuan Yao, studioso dell’UCLA e primo autore dello studio, dice che potrebbe avere a che fare con le ventole di raffreddamento nelle unità di alimentazione, che essenzialmente ricircolano polvere e particelle che altrimenti si depositerebbero.

Esaminata la qualità dell’aria in 50 stazioni di ricarica

Il team di studio ha esaminato la qualità dell’aria in 50 stazioni di ricarica rapida (DCFC), con diversi gestori e attrezzature in 47 città della contea di Los Angeles, con misurazioni sul campo nelle comunità da Lakewood a nord di Santa Clarita e da Malibu sulla costa interna a Pomona. A scopo di confronto, hanno anche campionato la qualità dell’aria nelle stazioni di servizio e in altri tipi di siti urbani senza ricariche rapide. Verificando la presenza di particelle d’aria potenzialmente pericolose, note come PM 2,5, che misurano circa 2,5 micrometri o meno di larghezza, circa 30 volte più piccole di un capello umano. Presso le stazioni, le concentrazioni giornaliere variavano da 7,3 a 39,0 microgrammi per metro cubo, mentre la stessa analisi nei siti urbani privi di stazioni di ricarica rapida ha rilevato concentrazioni tra 3,6 e 12,4 microgrammi.

