I padovani di Alkè, pionieri dei mezzi da lavoro elettrici in strada da 25 anni costruiscono piccoli veicoli ad alto tasso di personalizzazione, dall’agricoltura alla raccolta dei rifiuti ma perfino un’ambulanza e ora puntano sul digitale. Con la piattaforma di gestione in cloud dove tenere sempre sotto controllo la flotta elettrica.

Uno strumento ideato per far risparmiare ed evitare imprevisti alle aziende con più veicoli da gestire. Basta un computer o un cellulare per conoscere lo stato del veicolo, la localizzazione Gps, l’analisi in tempo reale della batteria, lo storico del singolo veicolo e soprattutto la piattaforma per gestire la flotta da remoto.

Elettrico più digitale

Da Alkè sottolineano: “E’ possibile ottenere una panoramica a 360° della flotta in real time per ottimizzare le operazioni quotidiane e ridurre i costi. Facile da utilizzare su diversi dispositivi: computer, smartphone e tablet il cruscotto remoto, molto intuitivo, permette di ottenere una visione d’insieme della propria flotta con oltre 30 dati in real time“. In questo modo si rilevano le criticità ed è possibile “monitorare, rivedere e analizzare le prestazioni di ogni veicolo“.

Sono diverse le funzionalità: “Quattro tipologie di report a disposizione: mappa delle attività, test drive, raccolta rifiuti, percorso e fermate del veicolo. Con un semplice click si ha una visione in tempo reale dei principali dati di funzionamento di uno o più veicoli elettrici“.

Autonomia fino a 200 chilometri

Il pezzo forte di Alkè è ATX con autonomia fino a 200 km (WLTP) con batteria al Litio da 20 kWh. Molto versatile la personalizzazione offre tre diverse dimensioni del pianale di carico: 130 x 123 cm, 180 x 123 cm e 200 x 140 cm.

Le possibilità sono veramente tante, a iniziare dalla raccolta rifiuti per municipalizzate, villaggi turistici, centri storici, aeroporti e altri siti dove è necessario avere dei mezzi agili. Un altro campo di applicazione è il trasporto merci dell’ultimo miglio anche per prodotti freschi e deperibili grazie all’allestimento frigo.

C’è poi l’ambulanza elettrica con barella, per il primo soccorso durante eventi sportivi, in ambienti a rischio esplosione, in tunnel, gallerie e condotte, fiere e in stabilimenti industriali. Forte attenzione anche al mondo agricolo con l’allestimento dedicato a vigneti e frutteti biologici.

