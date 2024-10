Alkè lancia la nuova gamma di veicoli per la logistica

Alkè da Padova è una delle aziende pioniere della logistica elettrica. Ne abbiamo scritto nel 2017 (leggi qui) quando già offriva un ricco catalogo. Ora annuncia, alla fiera Ecomondo, le novità per il 2025.

Azienda versatile: veicoli per trasporto, logistica ma pure l’ambulanza

Dalla cura del verde alla distribuzione merci nei centri storici, da spazzaneve ad ambulanza (leggi qui). Più un’altra infinita serie di uso e funzioni per i camioncini Alkè che offrono soluzioni per tante esigenze di lavoro.

Alla fiera Ecomondo – a Rimini dal 5 all’8 novembre – presenta in anteprima la nuova gamma ATX 4.

«Si tratta di un’innovazione che rappresenta l’eccellenza nel segmento premium dei veicoli elettrici professionali. Dopo quattro anni di intenso sviluppo e di test, la gamma ATX 4 si affianca alla già rinomata serie ATX 3, introducendo nuovi standard di sicurezza e comfort nella cabina».

Le novità di Alkè: nuovo powertrain, adatti in offroad e terreni critici

Ecco nel dettaglio le novità: «Un nuovo powertrain, un telaio completamente riprogettato e un comparto sterzo, freni e sospensioni migliorati, i veicoli della serie ATX 4 offrono prestazioni superiori, garantendo una guida sicura e confortevole in ogni situazione».

Ma non è finita qui: «Una delle novità più significative è la trazione 4WD, disponibile sui modelli ATX 480, che amplia notevolmente le possibilità di utilizzo, rendendo i veicoli adatti anche per ambiti offroad e su terreni molto critici, situazioni in precedenza impensabili».

L’area di carico dei veicoli elettrici ATX 4 è disponibile in tre lunghezze: 1500 mm (S) – 2000 mm (M) – 2500 mm (L) con design modulare. «Le configurazioni sono flessibili e in alcuni casi intercambiabili, permettendo così un’ampia versatilità nell’utilizzo».

Inoltre, Alkè ha integrato la sua piattaforma cloud anche in questa nuova gamma, consentendo il controllo remoto della diagnostica e il monitoraggio delle funzioni di bordo in tempo reale.

Queste le novità annunciate e che saranno presentate a Rimini. E sul mercato? «La gamma Alkè ATX 4 sarà disponibile sul mercato a partire dal terzo quadrimestre del 2025».

Al link è possibile scoprire il nuovo catalogo.

