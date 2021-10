Con Alhon l’elettrico su acqua aggiunge un nuovo tassello ad un mosaico sempre più vario. Ai sup, i surf, gli acquascooter, i seabob con propulsione alimentata da batteria si aggiunge questo trimarano.

Una versione mini con 2,50 x 1,85 metri, che può ospitare due persone e permette di vivere lago e mare in questa piccola isola motorizzata Torqeedo. Un giochino e water toys da noleggio per hotel, resort, da noleggiare in spiaggia o da imbarcare negli yacht. Un prodotto tutto italiano.

Un marchio del gruppo Ranger

Interessante conoscere la biografia industriale di Alhon, uno dei brand di Ranger, il gruppo creato nel 1968 da Alberto Rossini nato stampista poi negli anni ha diversificato con successo la produzione. Negli anni 2000 la crescita con stabilimenti in Italia, Francia, Germania e Cina. Nel 2002 acquisisce uno stabilimento del Gruppo Iveco, per produrre componenti per autocarri e negli ultimi anni ha investito nella ricerca di nuovi materiali e nel 2020 ha annunciato GMC: composito con bioresina e fibre naturali.

Velocità e autonomie di Alhon

Alessandro Ambrosini, manager junior di Alhon, ci spiega la filosofia di questo prodotto tricolore: “Un nuovo concetto di vivere il mare, il motore elettrico silenzioso permette di allontanarsi un po’ dalla costa e godere di quello che offre la natura“.

Il canale di vendita? “Abbiamo ricevuto gli ordini da alcune strutture ricettive: hotel sulla costa ligure e nord Sardegna, ma anche un cliente che lo utilizza come toys nel superyacht. Abbiamo partecipato al Salone di Cannes, lo abbiamo presentato a Monaco e arrivano i primi riscontri“.

I motori? “Sono Torqeedo con due opzioni il Travel 1103 L con autonomia da 8 ore con velocità massima oltre i 5 nodi e poi una versione da lago con il Travel 603 S con autonomia da 4 ore e velocità oltre i 3 nodi. In questo secondo caso abbiamo pensato che questa sia la soluzione ideale, la potenza necessaria. Parliamo di autonomia in navigazione continua, ma gran parte del tempo si sta fermi“. I tempi di ricarica sono rispettivamente da 10 e 8 ore.

La scheda tecnica

Quanto costa? Sono 7500 euro full optional

Alhon nasce da un gruppo specializzato negli stampi e Ambrosini sottolinea: “Con la nostra tecnologia RTM a freddo riusciamo a controllare gli spessori quindi avere un prodotto di qualità. Per il futuro stiamo studiando soluzioni con materiali rinnovabili come la fibra di lino e una resina bio. Siamo in fase di progettazione“.

Quanto costa? “Sono 7500 euro full optional“. La distribuzione? “Abbiamo un dealer in Costa Azzurra e uno nella Riviera Adriatica, poi oggi vendiamo soprattutto noi direttamente”. Per saperne di più il link al sito.

