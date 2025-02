Alfa Romeo: i nuovi modelli del 2025

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Alfa Romeo rappresenta da sempre uno dei brand di punta del made in Italy e non solo nel panorama automotive. Una storia che confina con il mito, le cui radici risalgono al 1910: l’anno di fondazione del Biscione, da sempre impegnato nelle più prestigiose competizioni nazionali e internazionali.

È stato del resto il racing team a dare lustro alla scuderia milanese, non diversamente, per certi versi, da quanto accaduto in casa Ferrari. Le vetture griffate Alfa Romeo sono così diventate sinonimo di potenza, audacia ed eleganza, tratti che ritroviamo nel marchio oggi come allora.

Da un po’ di tempo, però, c’è una novità interessante per chi ama i modelli di questa scuderia così iconica. È possibile infatti guidare un’Alfa Romeo senza acquistarla: basta optare per le soluzioni del noleggio a lungo termine. Scopriamo insieme qualcosa di più, soffermandoci sui modelli in arrivo nel 2025.

Alfa Romeo Tonale: passato e presente in un’unica auto

La Tonale ha rappresentato il primo modello dell’Alfa Romeo dell’era Stellantis, a fronte di una storia iniziata già nel 2019 e ben prima dell’accordo sottoscritto con il gruppo. Fin dagli inizi questa vettura ha saputo catturare l’attenzione degli estimatori del marchio italiano, risultando a tutti gli effetti uno degli esempi vincenti di concept car.

Cosa dobbiamo aspettarci per il 2025? Più che un restyling totale, l’introduzione di alcune migliorie, inerenti in special modo l’abitacolo, che vede una modifica per quanto riguarda l’ubicazione del cambio automatico, predisposto per ospitare il cambio automatico.

Rimangono invariati gli esterni, caratterizzati da linee decise e audaci, in puro stile Alfa Romeo.

Alfa Romeo Giulia, la berlina che vince sempre

C’era una volta una berlina – e che berlina, verrebbe da dire – la quale non si limitava a farsi ammirare per le strade delle città: vinceva le corse. Si trattava, appunto, dell’Alfa Romeo Giulia, uno dei prodotti di maggiore successo del Biscione, realizzato a partire dal 1962, capace di centrare in circa 15 anni oltre un milione di vendite.

La nuova versione in arrivo per il 2025 cavalca il trend della sostenibilità ed è full electric. Rappresenta perciò una svolta epocale nella storia del brand, coniugando tecnologie di ultima generazione e un design denso di tradizione. Ma è potente? Certo, è un Alfa Romeo fatta e finita.

Alfa Romeo Stelvio: la scena è tutta tua

Concludiamo letteralmente in bellezza, soffermandoci su una delle auto più attese nel 2025, nientemeno che l’Alfa Romeo Stelvio, colei che è stata il primo SUV della casa milanese, capace di scalare i tornanti alpini impervi, come appunto quelli dello Stelvio.

La novità più interessante è da ricercare nella meccanica multienergia, che coniuga elementi termici ad altri di matrice elettrica, a fronte di una potenza esponenziale che unisce i migliori trend del panorama automotive.

La Stelvio non perde però la sua grazia originaria, anzi, la ritrova in una nuova veste. Non rinuncia alla sua eleganza felina.

Perché assicurarsi un’Alfa Romeo con il noleggio a lungo termine

Oggi non c’è più bisogno di acquistare un’Alfa Romeo: è possibile infatti fare affidamento sulle soluzioni disponibili con il noleggio a lungo termine. I vantaggi sono diversi, ecco quelli più rilevanti:

possibilità di diluire la spesa sostenendo un canone fisso mensile;

sono incluse nel canone costi aggiuntivi importanti come quelli assicurativi e di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria;

quando la vettura “invecchia” se è di proprietà occorre pensare a un’eventuale rivendita oppure smaltimento; con il noleggio a lungo termine no;

per i professionisti con partita IVA sussistono agevolazioni e detrazioni fiscali.

Si potrà così guidare senza pensieri godendosi pienamente la propria auto, dimenticandosi della burocrazia e di qualsiasi altro adempimento.