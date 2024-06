Alfa Junior Veloce da 280 Cv: anche nell’elettrico la marca milanese conferma la volontà del gruppo Stellantis di ritornare a modelli più prestazionali.

Alfa Junior Veloce: la versione elettrica cattiva con 345 Nm di coppia

Lo sviluppo della versione VELOCE della Junior è alle battute finale: oltre alla potenza massima del nuovo motore (280 CV/207kW) è stata annunciata anche la coppia, 345 Nm. Con l’assicurazione che lo sviluppo dinamico della versione ‘cattiva’ del piccolo Suv a batterie è stato svolto “dalla stessa squadra italiana di ingegneri che ha dato vita a progetti come 4C, 8C, Giulia & Stelvio Quadrifoglio, Giulia GTA. Oltre all’attuale sviluppo in corso della 33 Stradale“. L’Alfa spiega poi che on è solo il nuovo motore a rappresentare una specificità: “Tutto lo sviluppo progettuale si è focalizzato su interventi volti a massimizzare performance, road handling e divertimento puro alla guida”. La

calibrazione ad hoc dello sterzo è stata sviluppata “per essere il più diretto del segmento (14,6) e risultare estremamente preciso, esaltando le doti di tenuta di strada“.

Assetto ribassato, pneumatici performanti da 20″…

LAlfa spiega poi che “l’assetto è sportivo e ribassato di 25 mm. Le barre antirollio anteriori e posteriori hanno una taratura sportiva per garantire un inserimento in curva rapido e preciso. L’impianto frenante prevede all’anteriore dischi da oltre 380mm con pinze monoblocco a 4 pistoncini. Il differenziale Torsen offre la migliore trazione possibile in ogni condizione. Inoltre, gli pneumatici performanti da 20” sono specifici per veicoli elettrici ad alte prestazioni e offrono elevati livelli di aderenza“. Il giudizio è ora affidato alla stampa specializzata internazionale, che sul circuito di Balocco avrà modo di provare la Veloce ancora in fase pre-omologativa. Per la prima volta, l’intera configurazione del circuito “Langhe” sarà accessibile alla stampa internazionale. Mai prima d’ora l’intero percorso di oltre 20 km era stato messo a disposizione di piloti esterni che non facessero parte del team di sviluppo Alfa Romeo.