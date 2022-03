Alessandro, cinque anni in Vectrix e non sentirli

Cinque anni in scooter elettrico, utilizzato per di più come unico mezzo motorizzato, sono davvero tantissimi. Pochi più del nostro amico Alessandro, quindi, possono esprimere un giudizio ponderato sul proprio veicolo, in questo caso un Vectrix VX1. E apprezzarne a ragion veduta le caratteristiche. Ricordiamo ai lettori che possono inviarci il resoconto della loro esperienza in moto o scooter elettrici scrivendo a info@vaielettrico.it.

Di Alessandro Pasotti

L’articolo di Fabio che racconta l’esperienza di un anno in sella alla moto elettrica “Zero” mi ha spinto a scrivervi allo scopo di condividere l’esperienza personale di cinque anni di utilizzo dello scooter “Vectrix”.

Mi chiamo Alessandro, ho 59 anni e abito in un comune alle porte di Mantova. Guido la moto dall’età di 14 anni (il mio primo motorino fu il Guzzi ” Nibbio” a due tempi regalatomi da mio padre dopo il conseguimento della licenza media).

Da allora ho cambiato molte moto e percorso molta strada. Ho avuto Suzuky, Kawasaky, Guzzi. Dal 2005 ho scelto di eliminare definitivamente l’auto con la quale dividevo con la moto buona parte delle mie percorrenze annuali.

Nel desiderio di possedere un mezzo a due ruote che integrasse il più possibile l’auto, ho abbandonato la moto tradizionale rivolgendomi al settore dei maxiscooter. Ho posseduto due Burgman 400 coi quali ho percorso rispettivamente 165 mila e 120 mila chilometri. Col primo sono rimasto a piedi ben tredici volte, col secondo “soltanto “otto…

Quasi sempre a causa di guasti di natura elettrica. Una sola volta, n autostrada a causa di una valutazione errata, rimasi fermo per mancanza di carburante.

Confermo integralmente l’opinione di Fabio circa i costi esorbitanti di manutenzione ordinaria e straordinaria che gli scooter Suzuky hanno comportato. Conservo del secondo scooter il fascicolo corposo di tutte le fatture della concessionaria. Ed escludo da esse i costi del carburante e dell’olio ammontanti, solo quelli si badi, a circa duemila euro annui.

Nel 2017 ho acquistato uno scooter Vectrix semestrale con una batteria da 8 kw. Mi è stato consegnato tramite corriere. Prima di decidere definitivamente ne ho provati un paio alla concessionaria di Reggio Emilia che ora non li commercia più. Quello che scelsi è dotato di batteria americana “Valence” e non batterie cinesi che, lessi, crearono molti problemi alla fabbrica americana. Poi fallita definitivamente.

Nonostante i trascorsi burrascosi della fabbrica, mi fidai del venditore. A tutt’oggi lo scooter è splendido e mi regala grandi soddisfazioni!

L’ho spedito più volte presso il centro di Pomezia per aggiornamenti e migliorie consigliatemi (nuove prese elettriche universali, doppio caricatore, nuovo controller, nuovo cambio, nuovo encoder) ma avrei potuto lasciarlo invariato.

Ho percorso 60 mila km cambiando solo le gomme ogni ventimila chilometri. La casa madre che ha sede a Breslavia, dove venivano assemblate le parti dall’America prima del fallimento del consorzio, sopravvive bene e sta perfezionando l’elettronica interna con batterie sempre più potenti e performanti oltre a fornire in modo efficiente i pezzi di ricambio eventuali.

Lo scooter è rimasto invariato dal 2006 ma è ancora bello e moderno e si distacca nettamente dalle forme spigolose e un pò tutte uguali degli scooter giapponesi. Questa è ovviamente un’opinione personale…

La manutenzione è ridottissima: durante la sostituzione degli pneumatici, si procede a rinnovare l’olio del cambio planetario aggiungendo un pò di ceramica per preservarne l’usura e mantenerne la silenziosità. E questo è tutto.

Ricarico la batteria quasi sempre da casa che dispone di impianto fv. Con un cavo USB che ho comprato a parte posso verificare personalmente tutte le funzioni dello scooter e farlo controllare da remoto dal tecnico di Pomezia o Breslavia.

In Lombardia il bollo viene escluso in modo perpetuo. Questo risparmio viene impiegato nelle ricariche invernali laddove l’impianto fv produce poco.

Il comportamento su strada è sempre ottimale: il telaio basso e ben bilanciato garantisce una tenuta di strada perfetta pur con una tendenza sottosterzante. Tipicamente da scooter.

In cinque anni di utilizzo continuo (ho solo questo mezzo) l’ho già ripagato. Sto facendo “musina” in vista della nuova batteria da ben 20 kWh che mi è stata offerta permutando l’attuale. Praticamente integra.

Ho scritto l’essenziale…Aggiungo che nel tempo ha un pò personalizzato lo scooter con un grande bauletto e un parabrezza sportivo.

