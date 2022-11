Al volante di Polestar 2, il buongiorno si vede dal mattino….

Ci mettiamo al volante di una delle prime Polestar 2 arrivate in Italia, e il pensiero corre veloce al vecchio adagio «Se il buongiorno si vede dal mattino…». E’ un debutto, su una piattaforma termica Volvo. Ma il risultato è più che incoraggiante. Un’auto elettrica facile e intuitiva, pensata per semplificare il passaggio tra le due tecnologie. E presto arriveranno la 5 e la 6 su piattaforma elettrica dedicata. Potrebbe essere il vero salto di qualità.

Ti siedi al posto guida e la Polestar 2 prende vita

Nessuna chiave da inserire, nessun pulsante da premere, nessun settaggio da preimpostare: la App sul cellulare ordina alla piattaforma Android Automotive di Google di aprire le portiere e i sensori nel sedile percepiscono la nostra presenza: l’auto prende vita, già pronta a partire; basta mettere la leva centrale in posizione “D” Drive.

Il quadro comandi sul cruscotto è già acceso e il menu scorre igiando due tasti fisici sul volante. Il display centrale tuch screen è già illuminato, con il suo sterminato archivio di funzioni avanzate integrate all’abiente Google.

Percepisci immediatamente, insomma, che questa Polestar 2, prima full electric del brand costola di Volvo-Geely ad arrivare il Italia, punta tutto sulla fruibilità.

Elettrica sì, ma non te ne accorgi

Ok, è un’auto elettrica. Ma chi si mette al volante quasi non se ne accorge: l’importante è partire, più o meno come si farebbe con una vettura termica. Mancano del tutto, per esempio, alcune delle funzioni che tanto appassionano gli elettronauti. Come le diverse modalità di guida, più o meno sportive e più o meno evnergivore. O come le schermate con i minuziosi resoconti su consumi storici e istantanei, le prestazioni medie, le performances nei diversi stili di guida, i livelli di rigenerazione.

Ma con la funzione “One Pedal” ti dimentichi del freno

Unica concessione ai maniaci della tecnologia elettrica è la possibilità di scegliere fra tre livelli di frenata rigenerativa. Selezionando la modalità “one pedal”, puoi davvero dimenticarti del freno anche nel traffico urbano: l’auto decelera da 50 a zero in una manciata di secondi e si arresta del tutto in una quindicina di metri. Si arresta completamente, quindi, in quasi tutte le situazioni, emergenze escluse. Ma anche questo fa parte della filosofia Polestar 2 che promette un passaggio all’elettrico intuitivo e soft: tutti i vantaggi, depurati da quasi tutti i problemi.

Tre ore in Polestar 2 a zonzo per Milano

Nelle tre ore circa della nostra prova, tutta all’interno dell’area metropolitana di Milano, abbiamo percorso 32 km su strade periferiche abbastanza scorrevoli (fra Malpensa, Idroscalo, Segrate e Peschiera Borromeo). E un decina in meno in pieno centro, nel traffico caotico di un fine pomeriggio di metà novembre. La nostra Polestar 2 era nella versione di ingresso della gamma: trazione anteriore, motore da 170 kW (231 cavalli), batteria da 69 kWh, per un’autonomia da ciclo WLTP di 478 km. L’auto era allestita di Pack Plus, con tettuccio panoramico in vetro, e Pilot lite Pack che aggiunge in particolare il Pilot Assist e la telecamera con vista a 360 gradi.

Siamo partiti con la batteria all’80% e siamo arrivati con un residuro del 69%. Il dispaly ha segnato un consumo medio di circa 17 kWh per 100 km, che è abbastanza alto in un percorso solo cittadino con la frenata rigenerativa a livello massimo.

L’efficienza non sembra il suo punto di forza

Chiaro che per esprimere un giudizio sui consumi rimandiamo a una prova vera (la farà il nostro ottimo Paolo Mariano). Ma già possiamo dire che l’efficienza non sembra il punto di forza di Polestar 2. Sconta infatti il vizio d’origine di essere nata su una piattaforma non nativa elettrica (CMA di Volvo utilizzata sulla gamma remica della serie 40). Sono evidenti i grandi sforzi dei progettisti (l’eleganze delle linee, le dimensioni molto equilibrate e il buon coefficiente i penetrazione aerodinamica), ma anche i limiti che hanno avuto nell’ottimizzare i pesi e la geometria del powertrain. Le batterie, per esempio, occupano il tunnel centrale originariamente destinato alla trasmissione. Che resta, ed è molto invasivo.

Design raffinatissimo, ma quel tunnel centrale…

Sul primo percorso ci siamo concessi qualche allungo e qualche rotonda “allegra”. Sul secondo, però, abbiamo inesorabilmente dimenticato di essere a bordo di una Polestar 2 elettrica che, per dovere professionale, avremmo dovuto testare. Ma tant’è: la guida è fluida, lo sterzo (regolabile in tre modalità) è docile e preciso, il dispositivo “one pedal” è fin troppo efficace. E così la testa vola verso altri pensieri; come in autostrada, a volte, ti assale il sonno.

Resta quindi poco o nulla da dire. Se non che negli allunghi l’effetto Wow non manca. E, in curva, gli ammortizzatori ben calibrati ma non troppo compiacenti consentono di azzardare qualche manovra sportiva.

Polestar 2, l’elettrica camaleonte

Tuttavia non condividiamo affatto il paragone di scuola con Tesla Model 3 Sandard Range, indicata come il primo competitor. Tesla Model 3 è l’elettrica per elezione. Polestar 2 è una sorta di camaleonte: l’elettrica che non si vede e non si sente, ma ti prende a braccetto e ti porta comunque a destinazione. Sorprendentemente efficace il sistema di comando vocale (si attiva quando capisce che stai rivolgendosi a lui), rassicurante il sistema di navigazione basato sul familiare Google Map.

In leasing, noleggio o a credito con Arval e Findomestic

Nel frattempo Polestar ha siglato un accordo con Arval e Findimestic Banca per mettere a disposizione dei clienti i servizi finanziari di credito, di noleggio a lungo termine e leasing. Questa partnership, scrive Polestar, «permetterà di espandere le opzioni di acquisto per tutti i consumatori italiani, offrendo un servizio premium».

Polestar 2 è prenotabile e acquistabile dal sito e verrà consegnata, anche a domicilio, entro 4 settimane. Dal 16 al 18 dicembre, è inoltre possibile prenotare un test drive, presso la rete di vendita di Volvo.

