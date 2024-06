Al volante della BYD Seal: 470 km con 20 euro…

Dopo il recente test sulla Dolphin, siamo tornati al volante di una BYD, questa volta di categoria superiore, per avere conferma dei punti di forza di questa tipologia di auto elettriche. Cinesi di nascita, ma con spiccata impronta europea, nello stile e nelle performance che offrono.

Protagonista del nostro test è stata la BYD Seal, berlina sportiva elettrica di segmento D sulla quale il costruttore cinese Build Your Dreams punta particolarmente per far breccia in Italia.

Si tratta di un modello che specie nella sua versione Exellence a trazione integrale sforna numeri molto interessanti. Un doppio motore elettrico dalla potenza massima complessiva di 390 kW (530 CV) e quasi 700 Nm di coppia; un pacco batteria Blade in litio-ferro-fosfato da 82,5 kWh integrata nel telaio, che garantisce per la Casa circa 520 km di autonomia nel ciclo combinato. E poi ancora, velocità massima di 180 km/h e un’accelerazione 0-100 in 3,8 secondi, valore che identifica questo modello di auto.

Si viaggia, spendendo poco

Nel nostro test, ancora una volta, ci siamo cimentati sulle lunghe distanze (più di 400 km in autostrada), con il chiaro intento di confermare anche su una berlina di categoria superiore le buone impressioni avute sulla ‘sorellina’ compatta BYD Dolphin.

Obiettivo raggiunto (nonostante il fardello dei rallentamenti per il traffico…) per la Seal 3.8, che si è dimostrata auto prestazionale adatta ad un utilizzo su strada per così dire “completo” e non solo buona per togliersi qualche sfizio.

Il video del nostro Paolo Mariano chiarisce molti dettagli del percorso effettuato, delle risposte dell’auto in fatto di comfort alla guida e utilizzo delle tecnologie di bordo, senza tralasciare qualche criticità, secondo noi da perfezionare. Come da prassi ci siamo concentrati in particolar modo sulle dinamiche della ricarica e dei consumi. Con risvolti interessanti.

Conti alla mano, infatti, la nostra pianificazione del viaggio ci ha portati a percorrere un tratto di circa 470 km autostradali, spendendo per le ricariche (una pre-partenza e una fast intermedia di circa mezz’ora) non più di 20 euro in totale…

Niente male.

BYD in Italia a prezzi competitivi

BYD Seal è uno dei quattro modelli di auto elettriche portati in Italia dal costruttore cinese, che ha scelto di presidiare ‘fisicamente’ il nostro territorio con una dozzina di concessionarie. Con tutti i vantaggi derivati dall’assistenza in loco.

Per essere competitivi sul mercato, Build Your Dreams punta molto sui prezzi, uno dei punti di forza che abbiamo già riscontrato sulla Dolphin, acquistabile sfruttando il massimo degli incentivi a poco più di 20.000 euro.

La BYD Seal Exellence che abbiamo testato è di segmento superiore e, infatti, si porta a casa con non meno di 50.000 euro. Tuttavia, la sua versione standard da 230 kW è incentivabile e si può comprare ad un prezzo che può scendere fino a 30mila euro.

Questo, salvo poter effettivamente sfruttare eco-incentivi sull’elettrico, ad oggi volatilizzati in un amen… O forse no.

Vedremo gli sviluppi.

