Al via (22 settembre) il bonus colonnine: 80% a fondo perduto

























Al via il bonus colonnine. Si parte alle 12 di martedì 22 settembre, quando si potrà presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese per l’installazione dell’infrastruttura di ricarica elettrica in casa o comunque in ambito privato. Ci sono 68 milioni da spendere fino al 2030. Il contributo copre l’80 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera della wallbox, fino a un massimo di 1.500 euro. Il limite sale a 8.000 euro per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali. A disposizione 15 milioni, incentivo anche retroattivo a partire dal 26 giugno 2026.

Come fare per ottenere il bonus colonnine

L’annuncio del bonus arriva a inizio anno con la presentazione del fondo automotive che finanzia anche i veicoli commerciali leggeri, ottimo successo del bando, e il leasing sociale, ma il bando sarà pubblicato nel 2027. Recentemente abbiamo ricordato i passaggi principali per poter partecipare e ricordato l’imminenza della pubblicazione del bando.

Per quanto riguarda la parentesi temporale le domande si possono presentare dalle 12 del 22 settembre 2026 e fino alle 12 del 31 gennaio 2027. Come fare? Solo tramite la piattaforma informatica di Invitalia che ha gestito la misura anche negli anni precedenti. Se i fondi vengono esauriti prima della data finale questa si anticipa, meglio essere pronti.

Attenzione non basta acquistare la colonnina, questa deve essere installata e certificata da un tecnico. Come abbiamo registrato negli anni scorsi in tanti sbagliano e la burocrazia non perdona. La regola è chiara: Se la domanda è improcedibile, è possibile inviare una sola nuova domanda entro la chiusura dello sportello. Se anche la seconda è improcedibile, non si può più ripresentare domanda. Ma cosa serve? Innanzitutto avere una Pec attiva e tutti i pagamenti devono essere tracciati. Abbiamo sintetizzato le regole nella tabella qui sotto.

Per i condomini 8mila euro di incentivo, Urso: il 54% delle colonnine è Made in Italy

Non solo privati, il bonus finanzia l’installazione delle colonnine anche nei condomini dove l’incentivo sale fino a 8mila euro. In passato non ha avuto un gran successo, ma con la normativa che impone la predisposizione per le colonnine nelle nuove abitazioni, oppure con ristrutturazioni pesanti, la misura potrebbe suscitare più interesse. Abbiamo sintetizzato qui sotto gli adempimenti per il condominio.

«Oggi facciamo un altro passo in avanti nell’attuazione del programma che stiamo realizzando per accompagnare la transizione industriale ed ecologica del settore», ha dichiarato il Ministro Urso. «Con questa misura – ha proseguito – sosteniamo i consumatori e, allo stesso tempo, la filiera italiana. Il 54% delle infrastrutture di ricarica di nuova generazione installate in Italia, infatti, viene prodotto nel nostro Paese. Ogni euro investito nella rete di ricarica sostiene quindi anche la manifattura italiana, l’occupazione e le nostre filiere tecnologiche».

Si punta sull’impatto economico, ma ricordiamo anche che con gli incentivi è aumentato il parco delle auto elettriche italiane, seppure sempre con ritmi molto limitati rispetto agli altri Paesi europei, che hanno necessità di wallbox.

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