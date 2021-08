Al Sud serve una ricarica, in tutti i sensi: per l’economia in generale e come infrastruttura al servizio di un mercato crescente come quello dell’auto elettrica.

Al Sud serve una ricarica, ora i soldi ci sono

Inutile girarci intorno: le auto con la spina si vendono soprattutto al Centro Nord, dove le possibilità di spesa sono più alte. Nei primi sette mesi del 2021, per esempio, sono state immatricolate oltre 50 mila auto tra elettriche pure e ibride plug-in al Nord e 21.608 al Centro. Il Sud non è andato oltre quota 4.474, cifra che sale a 6.750 considerando anche Sicilia e Sardegna. Il gap diventa ancora più evidente se si confrontano questi numeri con la quantità totale di auto immatricolate nello stesso intervallo di tempo. Nel Centro Nord, la penetrazione degli EV ricaricabili rispetto alle vendite complessive sfiora o raggiunge la doppia cifra, mentre è molto più contenuta al Sud e nelle Isole.

E l’installazione di colonnine di ricarica in questi anni ha accompagnato questo trend. Con una rete capillare in alcune zone d’Italia (Nord Est in primis), di buon livello nel resto del Settentrione e al Centro, ancora carente nel meridione. Basti pensare che nella sola Lombardia si concentra il 18% di tutte le stazioni di ricarica italiane. Ma ora i mezzi e la volontà di colmare il divario ci sono: il governo conta di utilizzare parte dei 209 miliardi del Next Generation Eu. E i grandi operatori, a cominciare da Enel X e dalla stessa Tesla, stanno investendo cifre importanti per “fare l’Italia” anche nella ricarica.

Al Sud serve una ricarica… anche per il turismo del Nord Europa

La cosa interessante è che il Sud potrebbe cavalcare con successo la seconda fase del processo di installazione. La prima ondata ha riguardato soprattutto colonnine di potenza contenuta, in corrente alternata AC fino a 22 kW, molto diffuse nelle città. Ma ci si è poi resi conto che la domanda da parte degli automobilisti riguarda soprattutto caricatori potenti, in continua. Capaci di assicurare un “pieno” in poche decine di minuti e di integrare l’offerta soprattutto per chi effettua viaggi lunghi e non può permettersi soste di ore. Un trend anticipato già un anno fa dal n.1 di Enel X, Francesco Venturini: “In quella che potremmo definire la fase uno abbiamo puntato sulla capillarità, adesso invece ad avere la precedenza deve essere la crescita delle ricariche ad alta potenza“. Un primo obiettivo dovrebbe quindi essere quello di dotare il Sud di una buona rete di ricariche da 50 kW in su, fino ai 350 delle HPC. Un network in grado di rassicurare anche i turisti del Nord Europa: che pianificano le destinazioni anche in base alla possibilità di ricaricare. Insomma, si tratta sempre del concetto dell’uovo e della gallina. Di certo le regioni meridionali e insulari si stanno attrezzando per evitare che la limitata presenza delle infrastrutture di ricarica rimanga un fattore non abilitante per l’adozione della mobilità elettrica. Parallelamente gli operatori del settore, i Charging Point Operator, guardano a questi territori come opportunità per le stazioni di ricarica ad alta potenza. Per soddisfare in primis i flussi turistici nazionali ed internazionali.

Cavalcare subito l’onda della ricariche super-veloci

È chiaro che tutti devono fare la loro parte. Deve farla Autostrade per l’Italia, che finora ha installato solo due ricariche HPC sull’Autosole, una a Modena Nord e una a Flaminia Est (Roma). E non può certo trascurare il Sud, tanto più ora che è tornata in mani pubbliche. Devono farla player della ricarica ultra-fast come Tesla (con i suoi Supercharger) e Ionity, che è espressione dei grandi costruttori tedeschi. Deve farla Be Charge, la rete appena acquisita dall’Eni. Devono farla nuovi attori come Atlante, il network nato a Torino dall’esperienza di Engie EPS e ora finanziato da capitali in arrivo da Taiwan. E naturalmente la farà Enel X, che si sta muovendo sia da sola sia in partnership con importanti gruppi come Volkswagen. Con il colosso tedesco è stata creata una joint venture per installare ben 3 mila punti di ricarica HPC in 700 località italiane entro il 2025. Un progetto in cui anche il Sud, a quel che se ne sa, avrà la sua bella parte.