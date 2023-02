Al Miami Boat Show (15/19 febbraio) l’elettrico con Ford

Apre le porte domani il Miami Boat Show, una dei più grandi saloni nautici al mondo. Rispetto anche agli eventi di casa nostra (leggi qui) c’è uno spazio tutto dedicato alla nautica elettrica. Per di più le barche a batteria sono ospitate da Ford, uno dei simboli della motorizzazione a petrolio, che coglie l’occasione per presentare anche i suoi veicoli elettrici.

Una sosta al Ford Electric Pavilion per scoprire le barche elettriche

Se capitate a Miami, se capitate al salone nautico è d’obbligo fermarsi e fare una sosta al Ford Electric Pavilion, si trova presso al Miami Beach Convention Center – Lincoln Ballroom, per ammirare le ultime innovazioni elettriche. La tecnologia elettrica più avanzata. A iniziare dal pluripremiato Orca PWC di Taiga, l’X Shore Eelex 8000, l‘E-Motion 180E Outboard e tanti altri espositori.

Ford non si limita ad ospitare le barche elettriche, ma ne approfitta per promuovere i suoi veicoli elettrici, come scrivono sul sito Internet: “Hai bisogno di un veicolo per trainare la tua barca? Il Ford Electric Pavilion presenterà anche il nuovo Ford F-150 Lightning del 2023 e la Mustang Mach-E“.

I protagonisti elettrici da incontrare

Non solo barche. Tra gli espositori anche il team di Aqua Superpower che offrono colonnine di ricarica fast per le barche elettriche. Le stazioni sono state installate nei maggiori e più prestigiosi porti della Costa Azzurra – da Monaco a Cannes – della Riviera Ligure ma anche a Venezia e nei laghi italiani. Senza dimenticare la presenza nel Nord Europa.

Sempre nello stesso settore hanno assicurato la loro presenza i manager di Evectrifi, la compagnia che possiede, gestisce e fornisce dispositivi di ricarica per veicoli elettrici in rete negli Stati Uniti. Interessanti le barche di Hercules Marine che offrono ampi spazi per la socialità a bordo. Non possono mancare i fuoribordo elettrici con Photon Marine che offre soluzioni fino a 200 kW.

Immancabile Eelex 8000 di X Shore, la barca svedese che abbiamo provato a Venezia e che sta andando verso la produzione industriale e di serie. Uno dei modelli più conosciuti a livello internazionale. Poi c’è Vision Marine che espone un Axopar Spyder equipaggiato con l‘E-Motion 180E. Il modello che ha ricevuto numerosi premi, 2022 European Powerboat of the Year, 2021 Best of Boats International Award e 2022 Motor Boat Awards come barca sportiva (fino a 30 piedi) dell’anno. Da non perdere poi le prove con la moto d’acqua Taiga.

