Al liceo si parla di colonnine smart e robot (Bologna 23 ottobre)

Al liceo Copernico di Bologna, in via Garavaglia 11, si parla di mobilità elettrica.

All’interno del Linux day 2021, appuntamento dalle 9 di sabato 23 ottobre, è stato un riservato un modulo ai sistemi di ricarica delle auto elettriche. Interessante anche il laboratorio dedicato al piccolo robot comandato a distanza.

Il ricco programma della giornata è dedicato a tanti argomenti ma sempre relativi ai software. Si inizia, dopo i saluti della dirigenza, con le conferenze: Software libera tutti! del prof. Renzo Davoli – Università di Bologna; La crittografia con Snap!

del prof. Michael Lodi e prof. Marco Sbaraglia – Università di Bologna.

Al liceo le colonnine

Il piatto forte per noi è il terzo appuntamento. Questo il titolo: “Sistemi di ricarica auto elettriche, come funzionano e

come cambieranno nel breve futuro“, questa l’introduzione. “Le auto elettriche cambieranno il modo di immagazzinare e condividere l’energia elettrica, l’esperienza di ricarica sarà più semplice e smart, queste e altre novità saranno presentate da un tecnico del settore“. Interverrà Davide Caminati – programmatore / system integrator

Interessanti anche gli appuntamenti dedicati a belinux, machine learning, open source e la presentazione di Wake’n’make, il FabLab di San Giovanni in Persiceto. Ci sono poi i laboratori dedicati a come creare una App e “Arduino/Raspberry Pi: un piccolo robot comandato a distanza” a cura di Francesco Iezzi.

Come partecipare in presenza o in streaming

La manifestazione è libera e aperta a tutti, ma bisogna iscriversi alle conferenze (link) e ai laboratori (App Inventor, Arduino/Raspberry Pi, Incisione Laser). C’è anche l’appuntamento in streaming per le conferenze: si accede tramite il canale youtube del liceo.