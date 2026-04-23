Al Lago di Como l’E1 di motonautica elettrica (25 aprile)













Il campionato mondiale di motonautica elettrica torna in Italia per l’E1 Lake Como GP 2026 in programma il 24 e 25 aprile. Una vetrina internazionale per il Lago definito l’electric lake d’Europa. Dopo l’apertura di stagione a Gedda, in Arabia Saudita, dove l’Aoki Racing Team ha conquistato la vittoria e la testa della classifica del UIM E1 World Championship presented by PIF, E1 approda in Europa. Oltre il Lago di Como sono previste tappe a Dubrovnik e Monaco.

La seconda volta dopo il debutto nel 2024

Il Lago di Como, già protagonista nel 2024, ospiterà la gara di sabato 25 aprile. Partner dell’evento è Villa d’Este, il celebre hotel cinque stelle che dal 1873 domina la sponda occidentale del lago. E questa struttura da tempo utilizza per il trasporto degli ospiti delle barche elettriche. La manifestazione è l’evento, ma è importante la quotidianità d’uso di motori a emissioni zero rispettosi di un ambiente naturale unico come il Lago.

Fuori dall’acqua, il pubblico potrà seguire l’evento da un’area dedicata in Piazza Risorgimento, con la possibilità di vedere da vicino il paddock delle RaceBird, incontrare alcuni piloti e provare il simulatore E1. Sono disponibili anche pacchetti con upgrade, tra cui l’esperienza Hot Lap: un giro ad alta velocità sul circuito insieme ai piloti di riserva E1.

Altri campioni sportivi in acqua: Thibaut Courtois e NBA Kyle Kuzma

Il campionato continua ad attirare grandi nomi dello sport e dello spettacolo. Il GP del Lago di Como sarà la prima gara dopo l’ingresso nel team Sierra Racing Club del portiere del Real Madrid Thibaut Courtois e del campione NBA Kyle Kuzma, che si uniscono a investitori come Rafael Nadal, Tom Brady, Will Smith e Didier Drogba. Tutti testimonial della possibilità di elettrificazione delle barche.

Per celebrare il secondo anno della partnership tra Bombay Sapphire ed E1 come Official Gin Partner, è attiva fino al 26 aprile una speciale installazione alla Milan Design Week, presso Opificio 31, con una RaceBird in livrea blu Bombay Sapphire. Gli spettatori in Italia potranno seguire tutte le sessioni in diretta sul canale YouTube di E1 o su DAZN.

Jamie Copas, CEO di E1, ha sottolineato: «Il Lago di Como è uno di quei luoghi rari in cui è l’ambientazione stessa a raccontare la storia. La combinazione di bellezza naturale, prestigio storico e un pubblico che apprezza davvero la competizione, l’innovazione e la sostenibilità lo rende il punto di partenza ideale per la fase europea della stagione».

La motonautica elettrica vetrina per le imprese

Hisense sarà uno dei protagonisti di E1 Lago Como GP 2026 grazie al lavoro di Kai Group attraverso le divisioni media e marketing che hanno facilitato la partnership. Il brand sarà presente con i televisori MiniLED Hisense della serie U7 PRO integrati nell’E1 Ocean Club, l’ area hospitality VIP di lusso del campionato.

In parallelo, il team Media di Kai ha lavorato sulla campagna diffusa sulla piattaforma Vidaa OS (il sistema operativo delle Smart TV Hisense e di altri 13 marchi partner). Tre gli obiettivi: aumentare la notorietà del campionato, favorire la partecipazione e promuovere la diretta su DAZN.

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